﻿Disziplinarverfahren: Ärger für Vizepräsidenten der Polizei Hannover

Kostenfrei bis 17:00 Uhr lesen HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Im alten Ortskern: Die frühere Hofanlage an der Riechersstraße in Badenstedt

Zwei Backsteinbauten aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts stehen an der Riechersstraße 22 in Badenstedt unter Denkmalschutz, jedoch mit unterschiedlichen Begründungen. Eines der Gebäude ist zudem lediglich ein Anbau. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.