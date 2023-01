﻿VW-Aktiendividende beschert Hannover Rekord-Steuereinnahmen von 900 Millionen Euro

Hannover. Das Jahr beginnt für die Stadt Hannover vielversprechend – jedenfalls in finanzieller Hinsicht. Die Stadt rechnet mit Gewerbesteuereinnahmen in nie dagewesener Höhe. Rund 900 Millionen Euro sollen in der Stadtkasse klingeln. Die Summe geht weit über den bisherigen Rekord von 780 Millionen Euro aus dem Jahr 2018 hinaus. Grund für den Geldsegen ist eine einmalige, außerordentlich hohe Gewerbesteuereinzahlung, die letztlich auf Dividenden der Volkswagen-Aktie zurückgeht. Überspitzt gesagt: Hannover profitiert vom Porsche-Börsengang. Aber schon im kommenden Jahr zerrinnt ein Großteil des Geldes wieder.

Sonderdividende von 1,1 Milliarden Euro für das Land Niedersachsen

Die Porsche AG ging im Herbst vergangenen Jahres an die Börse und bescherte dem VW-Konzern Einnahmen von mehr als 9 Milliarden Euro. Volkswagen versprach, eine Sonderdividende an seine Aktionäre auszuschütten und hielt Wort. Rund 19 Euro pro Aktie (brutto) gingen kürzlich an die Aktionäre. Das macht in der Summe eine Ausschüttung von 9,55 Milliarden Euro. Profiteur ist auch das Land Niedersachsen, das 20 Prozent der VW-Stammaktien über die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft (HannBG) hält.

Insgesamt 1,1 Milliarden Euro Dividende landeten nach Angaben des niedersächsischen Finanzministeriums auf dem Konto der landeseigenen Beteiligungsgesellschaft. Zugute kommt ein Teil des Geldes auch der Volkswagenstiftung, die Forschung und Wissenschaft fördert und regelmäßig Kongresse im Schloss Herrenhausen veranstaltet. Die Beteiligungsgesellschaft muss den Gewinn aber versteuern. Zum einen fallen Kapitalertragssteuern in Höhe von 281 Millionen Euro an, zum anderen muss die HannBG einen Solidaritätszuschlag von 15 Millionen Euro berappen.

Hoch hinaus: Vom Porsche-Börsengang und den hohen Sonderdividenden profitiert mittelbar auch die Stadt Hannover. © Quelle: Christoph Schmidt

Gewerbesteuereinnahmen von 189 Millionen Euro für Hannover

Und dann muss die Beteiligungsgesellschaft nach Angaben des Ministeriums noch Steuern in Höhe von rund 189 Millionen Euro an die Stadt Hannover entrichten. Schließlich hat die HannBG ihren Sitz in der Landeshauptstadt und ist daher verpflichtet, wie alle hannoversche Unternehmen, Gewerbesteuern zu zahlen.

Trotz der Millioneneinnahmen herrscht in der Kämmerei gebremste Euphorie. „Das verschafft uns etwas Luft für dieses Jahr“, sagt Kämmerer Axel von der Ohe (SPD). Durch die Rekord-Gewerbesteuererträge halbiert sich das erwartete Haushaltsdefizit von 200 auf 100 Millionen Euro. „Im nächsten Jahr haben wir dann infolge der hohen Steuereinnahmen auch deutlich höhere Belastungen“, sagt von der Ohe.

Das ist Hannovers neuer Doppelhaushalt Hannovers Haushalt steckt tief in den roten Zahlen. Gründe dafür sind die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren sowie hohe Energiekosten, Inflation und steigende Ausgaben für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine aber auch aus anderen Ländern. Der Haushalt für die Jahre 2023 und 2024 hat ein Volumen von jeweils knapp drei Milliarden Euro. Während die Stadt für dieses Jahr mit einem Defizit von „nur“ 100 Millionen Euro rechnet, weil die Gewerbesteuereinnahmen voraussichtlich außerordentlich hoch liegen, droht 2024 ein rekordverdächtiges Haushaltsloch von knapp 340 Millionen Euro. Zudem wächst der Altschuldenberg stetig an.Damit sind die Schulden aus langfristigen Krediten gemeint. Sie belaufen sich auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Die Zinslast für diese Kredite dürfte sich in den nächsten Jahren mit steigendem Zinsniveau deutlich erhöhen. Die rechnerische Pro-Kopf-Verschuldung der Einwohner Hannovers liegt nach Angaben der Stadt bei rund 3190 Euro. Dem stehen aber, so betont die Kämmerei gerne, auch städtische Vermögenswerte gegenüber, etwa in Form von öffentlichen Gebäuden. Die Pro-Kopf-Vermögenswerte belaufen sich auf rund 11.750 Euro. Die Stadt hat sich für die kommenden Jahre ein hartes Sparprogramm verordnet. Einnahmen sollen erhöht, Kosten gesenkt werden. So steigt die Grundsteuer in 2024 um rund 100 Punkte, auch Parken in der City wird teurer.

Stadt muss Region mehr Geld zahlen in 2024

So wird Hannovers Anteil an der Regionsumlage, die alle 21 Kommunen der Region Hannover an die Regionsverwaltung zahlen, im kommenden Jahr deutlich steigen, da sich die Höhe der Umlage am Steueraufkommen des Vorjahres bemisst. Auch die sogenannten Schlüsselzuweisungen des Landes, ein kommunaler Finanzausgleich zwischen den Städten und Gemeinden Niedersachsens, werden für Hannover aufgrund der hohen Steuermillionen gering ausfallen.

Wie gewonnen, so zerronnen also? Nicht ganz. Nach Angaben der Kämmerei bleiben von jedem eingenommenen Euro aus der Gewerbesteuer 20 bis 25 Prozent in der Stadtkasse – der Rest fließt in andere Töpfe.