﻿ Tanz ihres Lebens: Warum drei Burgdorfer mit DJ Bobo in Hannover auf der Bühne stehen

Burgdorf. Der Eurodance-Klassiker „There’s a Party“ von DJ Bobo dröhnt aus den Boxen. Claire Niermann (24), Sven Rensing (25) und Vanessa Minsing (19) bewegen sich rhythmisch zu den eingängigen Synthesizerbeats. Ein Ausfallschritt nach links, dann nach rechts, dabei beide Arme in die Luft. Dann zwei Sprünge, eine halbe Drehung und die Arme über Kreuz.

Die drei Tanzlehrer aus Burgdorf trainieren für den größten Auftritt ihres Lebens. Noch üben sie alleine vor dem Spiegel im Studio B5 an der Braunschweiger Straße. Am Sonnabend, 13. Mai, tanzen sie vor mehr als 10.000 Menschen in der ausverkauften ZAG-Arena in Hannover. Zusammen mit Popstar DJ Bobo, der anlässlich seines 30. Bühnenjubiläums durch Deutschland tourt. „Das ist noch sehr surreal“, sagt Niermann. Rensing schwärmt: „Allein die Vorstellung, vor so vielen Menschen zu tanzen, ist Bombe.“

DJ Bobo arbeitet regelmäßig mit lokalen Tänzern

Aber wie landen drei Tanzlehrer aus Burgdorf überhaupt bei DJ Bobo auf der Bühne? Berko Meyer, Inhaber des Studio B5, erzählt. Er habe vor drei Wochen einen Anruf bekommen von Alexander Christian, dem Vizepräsidenten des Wirtschaftsverbands deutscher Tanzschulen (WDTU). Mit dem Verband arbeitet DJ Bobo schon länger zusammen. Regelmäßig verstärkt er sein Bühnenteam mit lokalen Tänzerinnen und Tänzern. Eine recht einmalige Praxis, wie Meyer sagt. „Ich kenne keinen anderen bekannten Künstler, der das so macht.“

Für das Konzert in Hannover fehlten noch Backgroundtänzer. Und weil sich Christian und Meyer seit Jahren gut kennen, kam der WDTU-Vizepräsident auf das Studio B5 zu.

Bühnenspektakel garantiert: DJ Bobo ist für seine aufwendigen Choreografien mit bis zu 30 Tänzern bekannt. Zuletzt trat der „King of Dance“ 2019 in Hannover auf. © Quelle: Samantha Franson

Meyer fragte in seinem Team nach, wer überhaupt Lust hätte. „Viele waren ja zu den erfolgreichsten Zeiten von DJ Bobo noch gar nicht geboren“, sagt er schmunzelnd. So auch Minsing, Rensing und Niermann, die trotzdem sofort Feuer und Flamme waren. „An DJ Bobo kommt man als Tänzerin nicht vorbei“, sagt Niermann.

„Das sind einfach Gute-Laune-Songs“

Der „King of Dance“ ist für seine imposanten Liveshows bekannt, bei seiner Jubiläumstour stehen bis zu 30 Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne. Der synthetische Eurodancesound mag austauschbar klingen, er ist aber eingängig. Fast jeder hat schon einmal ein Lied von DJ Bobo gehört. „Das sind einfach Gute-Laune-Songs, zu denen man sich gut bewegen kann“, sagt Niermann.

Minsing, die jüngste in der Runde, outet sich sogar vorsichtig als Fan. „Ich mag seine Musik gern“, sagt sie, obwohl der 55-jährige Schweizer in ihrer Jugend längst Oldie-Status hatte. Auch der 25-jährige Rensing wuchs nicht mit der Musik des Disco-Urgesteins auf. „Meine erste Assoziation mit DJ Bobo war das Miniaturwunderland“, erzählt er grinsend.

Noch proben sie zu dritt vor dem Spiegel – am Sonnabend tanzen sie vor mehr als 10.000 Menschen: Claire Niermann (von links), Vanessa Minsing und Sven Rensing. © Quelle: Tobias Kurz

Der gebürtige Hamburger und Modellbauliebhaber erinnert sich an das dort ausgestellte Open-Air-Konzert mit 20.000 handgeklebten Figuren. „Ich fand das als Kind schon total geil. Als klar war, ich trete mit DJ Bobo auf, habe ich sofort gedacht: Danach fahre ich ins Miniaturwunderland und klebe eine kleine Figur von mir auf die Bühne“, erzählt er und lacht.

Erst drei gemeinsame Proben

Nervös wirken die Tänzer trotz der gigantischen Kulisse, die sie erwartet, nicht. Bis zu 14.000 Menschen passen in die ZAG-Arena. „Wir kennen es ja, vor Publikum aufzutreten, auch wenn das natürlich eine andere Nummer ist“, sagt Rensing. Niermann ergänzt: „Ich glaube, das wird uns erst bewusst, wenn wir hinter der Bühne stehen und das Publikum hören.“

Gemeinsam trainiert haben die drei erst zweimal, für mehr Termine fehlte bisher die Zeit. Die Schritte üben sie aber regelmäßig allein. Haben sie keine Angst, dass etwas schiefgeht? „Nö“, sagt Rensing und grinst. „Das ist jetzt auch keine Choreo, für die du drei Monate üben musst.“ Und Niermann betont: „Wenn du hinfällst, stehst du halt auf und machst weiter. Dafür sind wir gut genug ausgebildet.“

Auf der Dachterrasse des Studio B5: In der Burgdorfer Tanzschule unterrichten Vanessa Minsing (von links), Sven Rensing und Claire Niermann Kinder und Jugendliche. © Quelle: Tobias Kurz

Wann treffen die drei DJ Bobo?

Kontakt mit dem Team von DJ Bobo hat die Tanzschule nicht, die Kommunikation läuft über den WDTU. Der ließ Meyer Dresscode, Choreografien und einen groben Ablaufplan zukommen. Zunächst sollten die drei Tanzlehrer nur bei zwei Songs mit auf der Bühne stehen. Sechs Tage vor dem Auftritt kamen drei weitere dazu. „Vielleicht wird es noch mehr“, sagt Rensing. Kurzfristige Änderungen können die erfahrenen Tänzer nicht schocken, die Schritte haben sie schnell einstudiert. Bei der Probe von „There’s a Party“ läuft schon alles rund. „Ich glaube, so gut haben wir das noch nie getanzt“, sagt Rensing.

Noch haben sie etwas Zeit zu trainieren. Am Sonnabend geht es dann fünf Stunden vor Showbeginn los mit der Generalprobe. Dann treffen die drei das erste Mal auf DJ Bobo. „Ich habe gehört, er soll total bodenständig sein“, ist Rensing gespannt auf die Begegnung. „Ich glaube, so eine Show von Anfang bis Ende hautnah mitzuerleben und daran mitzuwirken, das wird ein total geiles Gefühl.“