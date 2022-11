﻿Probleme mit Lärm und Müll: Anwohner beschweren sich über Obdachlosenprojekt an der Cäcilienstraße

Die Obdachlosenunterkunft in der Cäcilienstraße in Hannover-Döhren sorgt für Ärger. Anwohnerinnen und Anwohner beschweren sich über Lärm und Müll. Die Grünen im Bezirksrat fordern die Stadt zum Handeln auf – auch um das Projekt nicht zu gefährden.

Hannover. Wie geht es mit dem Obdachlosenprojekt in einem Wohnhaus an der Cäcilienstraße in Hannover-Döhren weiter? Anwohnerinnen und Anwohner beschweren sich seit geraumer Zeit über Lärm und Müll. Das Thema steht auch auf der Tagesordnung des Bezirksrats, der am Donnerstag, 10. November, tagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit fast zwei Jahren gibt es die Unterkunft, in der Menschen ohne Dach über dem Kopf eine vorübergehende Bleibe finden sollen. Das Projekt, das von der Stadt Hannover ins Leben gerufen wurde und auf drei Jahre angelegt ist, soll obdachlose Menschen nach drei Monaten Aufenthalt wieder in ein Mietverhältnis bringen.

Die Unterkunft mitten in einer Wohnstraße soll obdachlosen Menschen kurzfristig ein Dach über dem Kopf bieten und helfen, irgendwann eine dauerhafte Bleibe zu finden. © Quelle: Katrin Kutter

Bis Anfang diesen Jahres sei das Projekt gut gelaufen, sagt Claudia Meier, die stellvertretende Vorsitzende der Grünen im Bezirksrat Döhren-Wülfel, die zu dem Thema eine Anfrage an die Stadt gestellt hat. Nachbarn hätten die Gärten gemeinsam genutzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit ein paar Monaten ist das anders. „Es gibt jetzt immer wieder Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern“, sagt Meier, die selbst in der Nähe wohnt. Dabei gehe es nicht nur um Lärm, der aus dem Haus dringe, sondern auch um Müll wie leere Flaschen vor dem Gebäude. So sei mindestens einmal eine Weinflasche von einem mutmaßlich alkoholisierten Bewohner aus dem Fenster der Unterkunft geworfen worden und auf dem Bürgersteig zerschmettert. Meier hält das für unverantwortlich.

Das DRK betreut das Obdachlosenprojekt an der Cäcilienstraße. © Quelle: Katrin Kutter

Auch nach Beschwerden bei den Betreuern des Projekts sei nichts passiert. Nachbarinnen und Nachbarn seien deshalb bereits auf Distanz gegangen, bedauert Meier. So hätten sie ihre Grundstücke nun wieder mit Zäunen unterteilt, „um ihre Gärten zu schützen“.

Grünen-Politikerin Meier fordert die Stadt auf, nach Möglichkeiten zu suchen, „die inzwischen recht angespannte Situation zu entschärfen“. Es gehe dabei nicht um die generelle Ablehnung des Projekts, betont sie. Vielmehr solle dafür gesorgt werden, dass Regeln, wie etwa ein Alkoholverbot in dem Haus umgesetzt werden, damit das Projekt innerhalb Döhrens „keinen weiteren Schaden nimmt“.

Bezirksrat spricht über „Blaue Brücke“ und Fahrradgaragen Der Bezirksrat Döhren-Wülfel beschäftigt sich am Donnerstag, 10. November, auch mit einer Verbreiterung der „Blauen Brücke“ oder einer neuen breiteren Brücke über die Leine. Ein weiteres Thema sind Park-and-Ride-Parkplätze und Fahrradgaragen an der Haltestelle Seelhorster Friedhof. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Thurniti-Saal des Döhrener Freizeitheims.

Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner (SPD) hat von den Problemen mit der Obdachlosenunterkunft auch schon gehört. Auch sie sieht Handlungsbedarf und erwartet von Stadtverwaltung dazu im Bezirksrat eine Stellungnahme.