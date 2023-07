﻿Döhren: Bezirksbürgermeisterin kritisiert Stillstand bei Bauprojekten

Warum hat die Stadt Hannover ausreichend Geld, um Spaßprojekte hinterm Hauptbahnhof mit Security bewachen zu lassen, spart aber an der Security bei den Flüchtlingswohnheimen? Beim Jahresempfang in Döhren-Wülfel hat Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner kräftig ausgeteilt – aber auch Ehrungen verteilt.

Mittelfeld. Gleich drei Menschen zeichnete der Bezirksrat in seinem Jahresempfang am in den Räumen der Diakovere aus. Alle drei haben sich mit ehrenamtlichem Engagement besonders hervorgetan: Armgard Beinhorn, die sich für Geflüchtete, Kinder und Verbesserungen im Stadtteil engagiert, Martin Weber, der im Karnevalsverein, als Imker und als Interessenvertreter der Geschäftsleute aktiv ist, sowie Elke Moje, die seit langem in der Essenausgabe des DRK in Döhren-Wülfel aktiv ist.