﻿Zukunft des Obdachlosenprojekts in der Cäcilienstraße ist ungewiss

Wie geht es mit dem Obdachlosenunterkunft in Hannover-Döhren weiter? Anwohner der Cäcilienstraße hatten sich wiederholt über Ruhestörungen und Müll beschwert. Die Stadtverwaltung spricht von Einzelfällen.

Hannover. Die Beschwerden von Nachbarn der Obdachlosenunterkunft in der Cäcilienstraße in Döhren häufen sich. Immer wieder kommt es zu Polizeieinsätzen wegen Ruhestörungen. In mindestens einem Fall sei Schilderungen zufolge eine Flasche aus der Unterkunft in dem Wohnviertel auf den Bürgersteig geworfen worden. Mittlerweile sind die Anwohnerinnen und Anwohner schon so genervt, dass sie auf Abstand zu den Bewohnerinnen und Bewohnern der Unterkunft gehen und sogar ihre Gärten eingezäunen.