﻿Döner für nur einen Cent: Hunderte Menschen stehen auf dem E-Damm Schlange

Auf dem Engelbosteler Damm hat ein neuer Imbiss eröffnet – und Döner für nur einen Cent angeboten. Hunderte Menschen standen dafür Schlange. Für die Aktion hatten mehrere Videos auf Instagram und Tiktok geworben.

Hannover. Fleisch brutzelt am Drehspieß. Es ist 14.30 Uhr. Mehr als 300 Döner sind im neu eröffneten „Döner Art“ bereits über den Tresen gegangen. Das beliebte türkische Gericht kostet dort heute nur einen Cent. Das Angebot lockt am Dienstag zahlreiche Menschen auf den Engelbosteler Damm. Rund 100 Wartende versammeln sich am Nachmittag in einer langen Schlange vor dem Imbiss – und das große Interesse an dem günstigen Döner zieht reichlich Aufmerksamkeit auf sich.