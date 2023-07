﻿Dog Days in Hannover: So viel kosten Pralinen und Luxusbetten für Hunde

Hannover. Die Französische Bulldogge schnüffelt interessiert. „Unsere nachhaltigen Hundepralinen haben einen Kern aus Präbiotika, der Bakterien im Hundedarm unterstützt“, sagt Miriam Exener, die der kleinen Yasu ein Leckerli entgegenstreckt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit ihrem Unternehmen Pralipaws hat die 35-Jährige jüngst den Startup-Impuls-Preis gewonnen. Sie verarbeitet in ihrer Hundepralinenmanufaktur nur ausgewählte Zutaten; jede Praline wird in Handarbeit hergestellt und verpackt. Neun Stück gibt es für 14,95 Euro. Yasu verkostet die dargereichten Häppchen mit großer Begeisterung. „Sie sind ohne Farb- und Konservierungsstoffe hergestellt“, sagt Miriam Exner – doch diese Information nimmt Yasu eher am Rande zur Kenntnis.

So werden Rettungshunde trainiert: Vorführung bei den Dog Days. © Quelle: Tobias Wölki

Hunderte von Hundefans sind zu den Dog Days auf den SC-Elite-Platz an der Stadionbrücke gekommen. Viele haben ihre Beagles und Pudel mitgebracht, ihre Dackel und ihre Terrier. Bei dem Hundefest präsentieren sich kleine Vereine, und die Rettungshundestaffel führt vor, wie Vierbeiner lernen, Menschen aufzuspüren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bürsten für alle Felle

„Beim Dog Dance gibt es 18 verschiedene Fußpositionen“, erklärt Hundetrainerin Inka Burow bei einer Show. Dabei lässt Hundetänzerin Sandra, die sich gerade für die Europameisterschaft in der tierischen Disziplin qualifiziert hat, Vierbeiner Finley zu „König der Löwen“-Musik um sich herum wuseln.

Starkes Team: Sandra und Hund Finley beim Dog-Dancing. © Quelle: Tobias Woelki

Vor allem aber gibt es bei den Dog Days Hundenahrung und Bürsten für alle Felle, es gibt Hundehalsbänder, Hundeleinen und Hundeversicherungen, es gibt T-Shirts und Tassen mit Hundemotiven zu kaufen. Das Hundebusiness ist ein gewaltiger Markt, bei dem Hunde und Kunde König sind. Angesichts einiger Produkte wird man darüber diskutieren können, wo die Grenze verläuft zwischen wahrer Tierliebe und der Vermenschlichung von Vierbeinern, die sich nicht gegen den Kommerz wehren können.

Ein Luxusbett: Emma, der Beagle von Bita Bötefür (l.) darf Miroslava Imiolczyks Ruhestatt einmal ausprobieren. © Quelle: Tobias Wölki

Aus Dresden ist Miroslava Imiolczyk angereist. Die Inhaberin einer Hundebettenmanufaktur hat Matten und Matratzen in allen Farben und Formen für die geneigte Hundschaft im Sortiment. „Wir bieten auch orthopädische Hundebetten mit Memoryeffekt aus Viskoseschaum an“, sagt sie, „das beugt Krankheiten vor.“ Rund 140 Euro müssen Herrchen und Frauchen für so eine luxuriöse Ruhestatt in Standardgröße berappen. Die Händlerin ist in ganz Deutschland bei mit ihren Hundebetten unterwegs: „Darum kann ich mir selbst leider keinen Hund halten“, sagt sie betrübt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Teppich zum Schnüffeln

Der Hyla beseitigt Hundegeruch: Bianca und Christian Gehrmann an ihrem Stand bei den Dog Days. © Quelle: Tobias Wölki

Unweit von ihrem Stand wird das Luft- und Raumreinigungssystem Hyla präsentiert, das nicht nur Hundegeruch aus der Welt schafft: „Es beseitigt auch Haare, Pipi und Erbrochenes sofort“, verspricht Christian Gehrmann, der den Stand mit seiner Frau Bianca betreibt. „Man kann damit auch Fenster putzen und Pferde striegeln“, verspricht er. Zu konkreten Preisanfragen hält er sich bedeckt, doch Hundefans müssen schon einen „vierstelligen Betrag“ für das Gerät investieren.

Spielen und Suchen: Zwergpudel Hailey am Schnüffelteppich von Carmen Rennhack. © Quelle: Tobias Wölki

Deutlich günstiger ist da ein Schnüffelteppich. „Das ist ein Beschäftigungsspiel“, sagt Carmen Rennhack von der Firma Vierpfötchenstube. In einem Gewirr aus langen Stoffstreifen können Hunde nach Leckerlis suchen. „Sie reinigen dabei zugleich Nase und Augen“, sagt die Frau aus Weimar – zwischen 10 und 20 Euro kostet der Spaß.

„Wir sind mit der Resonanz zufrieden“: Dog-Days-Organisator Mario Giovelli. © Quelle: Tobias Wölki

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dog-Days-Organisator Mario Giovelli vom Veranstalter Stadt Events veranschlagt die Zahl allein der zweibeinigen Besucherinnen und Besucher über das Wochenende auf rund 1500. Dazu seien noch Hunderte Hunde gekommen, sagt er: „Wir sind mit der Resonanz zufrieden.“

HAZ