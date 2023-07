﻿Verunsicherung der Kita-Eltern ist groß: „Wir sind einfach so machtlos“

Hannover. „Wir sind einfach machtlos und wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen.“ Pia R. (Name von der Redaktion geändert) ist Mutter und Elternbeirätin in der AWO-Kita, in der ein Raum für „Körpererkundung“ derzeit für Schlagzeilen sorgt. Das Landesjugendamt sieht in dem Projekt eine Kindeswohlgefährdung und hat das Konzept gestoppt. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse, melden sich Erzieher krank, kündigen Eltern und bleiben Kinder zu Hause.

Angemessen liebevoll betreut

„Das ganze Thema nimmt uns richtig mit“, sagt die zweifache Mutter. Sie möchte eine Lanze brechen für die Einrichtung, in der die Jungen und Mädchen stets angemessen liebevoll betreut würden. „Der Kritikpunkt ist ganz klar die Kommunikation. Wäre das Thema Raumnutzung offen und frühzeitig kommuniziert worden, hätten wir jetzt vermutlich kein Problem.“ In der Regel funktioniere der Austausch – ob persönlich, per Mail oder per App – in der Kita nämlich ganz hervorragend. Aber in diesem Punkt habe es leider im Vorfeld keine Debatte gegeben, „ein Elternabend wäre schon wichtig gewesen“.

Der sogenannte Körpererkundungsraum beschäftigt Erzieher und Elternschaft schon länger. „Wir haben das Luxusproblem räumlicher Vielfalt in unserer Einrichtung – und so stand gewissermaßen ein Zimmer zur freien Verfügung, das als Ort für Rückzug und ja, auch Körpererkundung werden konnte“, so Pia R. Bereits Mitte Mai seien einige Eltern nach einem Elternbrief dagegen Sturm gelaufen und haben die Institutionen informiert. „Ich denke, 90 Prozent der Eltern haben kein Problem mit dem Konzept, 10 Prozent sind vehement dagegen – und das auch sehr laut.“ Es sei bei Elternabenden schon zu hässlichen Auseinandersetzungen gekommen.

„Wir fühlen uns hilflos“

Pia R. ist überzeugt, dass die Erzieher und Erzieherinnen der Einrichtung stets dem Wohl der Kinder am Herzen liegen. „Sie kennen ja auch ihre Schützlinge, wissen, wer gern was macht und wo.“ Es sei angedacht worden, damit die „Doktorspiele“ mancher Kinder nicht auf dem Gelände mit freiem Einblick von Nachbarn, Lieferdienst oder Postbotin stattfinden, könne man eben auch diesen Raum nutzen, erzählt die Elternbeirätin. „Die Kommunikation war einfach denkbar schlecht – jetzt haben wir die Misere“.

Ein Großteil der Elternschaft will vor allem die Erzieher stützen. „Wir haben Plakate gemacht, auf denen wir unsere pädagogischen Fachkräfte feiern – für die Eltern zur Unterschrift, die Kinder kleben Sticker bei Zustimmung.“ Beide Plakate seien vollgeschrieben und vollgeklebt. Es herrsche dennoch nachvollziehbar Verunsicherung in der Einrichtung. Personal meldet sich krank, Familien ziehen die Ferien vor. „Die Nachrichten prasseln nur so auf uns ein, wir fühlen uns einfach so hilflos.“

„Doktorspiele“ sind wichtiger Entwicklungsschritt

Was soll jetzt werden? Der besagte Raum, den es ja baulich längst gibt, ist natürlich kein explizites Körpererkundungsareal mehr. Dass manche Eltern frühkindliche Sexualität als grotesk empfinden, kann die zweifache Mutter R. nur schwer nachvollziehen. „Doktorspiele sind ein wichtiger Entwicklungsschritt, Kinder durchlaufen diese Phasen – gerne auch ungestört.“ Von Aufforderungscharakter zum Nacktsein und Berühren könne keine Rede gewesen sein.

„Die Sexualpädagogik ist ein kleiner Teil des Kinderschutzkonzeptes – wie uns jetzt an drei Elternabenden ausführlich von der Fachberatung der AWO erläutert wurde“, sagt Pia R. Die Abende seien sehr gut besucht gewesen. Die Elternbeirätin und viele Familien, mit denen sie gesprochen hat, sehen den Vorstoß der sexualpädagogischen Komponente innerhalb des Gesamtkonzeptes durchaus auch als vorbildliches Vorangehen ihrer Kita. „Das ist für uns eher pädagogische Prävention als Kindeswohlgefährdung.“

Pia R. hofft nun, wie die meisten anderen Eltern, dass die künftige Kommunikation offener ablaufen wird. Aber vor allem, dass Ruhe einkehrt, die Kinder wieder sorglos in ihre Kita und die Erzieher unbelastet zur Arbeit gehen können.

