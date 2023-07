Sexualpädagogik

In der Debatte um einen sogenannten Körpererkundungsraum in einer Kita in Hannover beobachtet Uwe Brandes, Leiter des Winnicott-Instituts, einen Trend zur Rückkehr von Konservatismus und Sprachlosigkeit. Gute Ansätze der Sexualpädagogik der Nullerjahre seien verloren gegangen.

