﻿Was tun, wenn Zweifel an der Kita des Kindes auftauchen?

Hannover. Eine Kita der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Hannover wollte einen sogenannten Körpererkundungsraum einrichten. Das Landesjugendamt hat das Vorhaben auf Anweisung des niedersächsischen Kultusministeriums gestoppt. Der Verdacht der Kindeswohlgefährdung steht im Raum. Was können Eltern reagieren, wenn sie Zweifel an der Kita ihres Kindes bekommen? Und warum gibt es so viele unterschiedliche Anbieter?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer stellt das pädagogische Konzept einer Kita auf?

Das pädagogische Konzept ist die Grundlage der Arbeit einer Kindertagesstätte. Es beschreibt, wie die Beschäftigten die Kinder fördern und dem Auftrag zur Bildung und Erziehung nachkommen. Kitas legen damit ihre Ziele und Schwerpunkte sowie den Weg fest, sie zu erreichen. Laut Kultusministerium liegt es in der Verantwortung der Kita-Leitung, das pädagogische Konzept mit den Beschäftigten zu erarbeiten und regelmäßig fortzuschreiben. Es ist üblich, dass sich das Konzept an der Rahmenkonzeption des Trägers orientiert.

Warum brauchen Kitas ein Konzept zum Schutz der Kinder vor Gewalt? Wer kontrolliert das?

Das Land schreibt jeder Kita vor, ein Konzept zum Schutz der Kinder vor Gewalt zu entwickeln und es auch anzuwenden. Ziel ist die Vorbeugung vor Übergriffen, vor Grenzverletzungen von Mitarbeitern oder auch vor Diskriminierung. Zur Sicherung des Wohls und der Rechte von Kindern sollen Kitas ihnen außerdem Möglichkeiten der Selbstvertretung, der Beteiligung sowie der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten bieten. Das Landesjugendamt berät Kitas dazu und kontrolliert ihre Konzepte. Sie gehören zu den Voraussetzungen für eine Betriebserlaubnis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Raum für Entwicklung: Kinder lernen in der Kita viel. Sie brauchen Gelegenheiten, sich auszuprobieren. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Was ist dabei zur Sexualpädagogik vorgesehen?

Das Ministerium macht dazu nach eigener Auskunft keine Vorgaben. Die Fachleute aus dem Ministerium schreiben aber: „Die Kita ist ein Ort, an dem Kinder Beziehungen und Freundschaften erleben, Gefühle austauschen, Nähe und Distanz einüben und Lösungen für Konflikte erfahren. Um Kindern sexuelle Bildung zu ermöglichen, sollte jede Kindertageseinrichtung über ein sexualpädagogisches Konzept verfügen, das sowohl sexualerzieherische Angebote als auch Vorkehrungen und Maßnahmen des Kinderschutzes beinhaltet. Die Information und Einbeziehung der Eltern ist dabei selbstverständlich.“

Was macht das Thema so kompliziert?

Offenbar der Spagat zwischen dem notwendigen Schutz der Kinder und der behutsamen Begleitung ihrer auch sexuellen Entwicklung. Dazu sagt das Ministerium: „Grundsätzlich sind sich Pädagogen in Wissenschaft und Praxis einig, dass das ,Körpererkundungs‘-Spiel zur Entwicklung der Persönlichkeit von Kindern dazu gehört und für eine gesunde psychosoziale Entwicklung bedeutsam ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Öffentlichkeit sei in den vergangenen Jahren aber vor allem das Bewusstsein dafür gewachsen, dass Kinder in der Familie, im Bekanntenkreis oder in pädagogischen Einrichtungen Opfer sexualisierter Gewalt durch ältere Kinder, Jugendliche und vor allem Erwachsene werden können.

Schutz und Freiheit: Kinder sollten in der Kita beides erfahren. © Quelle: Swen Pförtner/dpa

Die Regeln zum Schutz der Kinder in der Kita wurden erweitert. Eine kindgerechte Sexualpädagogik sei dazu eine Ergänzung. Kinder, die bei der Entwicklung vertrauensvoller Beziehungen und eines positiven Körperbildes gestärkt werden, seien besser vor Übergriffen geschützt.

Was machen Eltern, wenn sie schwerwiegende Zweifel am Konzept haben?

Eltern sollten sich als Erstes an die Leitung der Kita wenden. Darüber hinaus können sie den Träger oder auch die Fachberatung der Einrichtung ansprechen. Das Landesjugendamt berät Kita-Leitungen, Fachberatung und Träger und ist im Zweifel auch für Eltern ansprechbar. Im konkreten Fall haben Eltern sich direkt beim Kultusministerium beschwert.

Welches Kündigungsrecht haben Eltern?

Dazu schreibt das Kultusministerium, dass sich die Kündigungsfrist aus dem Betreuungsvertrag zwischen Eltern und Einrichtungsträger ergibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Haben Eltern ein Sonderkündigungsrecht, wenn dem Kind Schaden droht?

Nach Auskunft des Kultusministeriums hängt die Frage nach Kündigungsrechten vom Vertrag zwischen Eltern und Einrichtung ab. Sind dort keine speziellen Regelungen festgelegt, gelten die allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Und die besagen, dass ein Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden kann, wenn die Fortsetzung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder der vereinbarten Beendigung nicht zugemutet werden kann.

Bekommt die Familie dann zügig einen Platz in einer anderen Kita?

Das ist keineswegs sicher. Es hängt vom Angebot vor Ort ab. Die örtliche Jugendhilfe, also meist die Kommune, ist dafür verantwortlich, ausreichend Betreuungsplätze bereitzustellen. Vielerorts gibt es Engpässe.

Fachkräftemangel: Wenn Erzieher fehlen, ist die Suche nach einer neuen Kita schwieriger. © Quelle: Friso Gentsch/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie viele Kitas gibt es in Hannover?

Laut Kitabericht 2022 der Stadt gibt es in Hannover 472 Kindertagesstätten. Seitdem ist die Anzahl der Einrichtungen weiter gestiegen.

Wie viele davon betreibt die Stadt selbst?

Die Stadt Hannover betreibt 44 eigene Kitas.

Warum überträgt die Stadt Hannover Kitas an andere Anbieter?

Das Sozialgesetzbuch sieht ausdrücklich vor, dass Wohlfahrtsverbände und andere Anbieter sich als Träger von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche einbringen. Es ist gewünscht, weil Familien damit ein breites Angebot an Kitas mit unterschiedlichen Wertorientierungen und einer Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen zur Auswahl steht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Organisationen sind die größten Kita-Träger?

Die Arbeiterwohlfahrt Region Hannover (AWO), die katholische Caritas, der evangelische Stadtkirchenverband und der Verbund der Kinderladeninitiative, der zahlreiche von Elternvereinen getragene Kitas bündelt.

Wie viele Kita-Träger gibt es in Hannover?

Eine genaue Zahl nennt die Stadt nicht. Denn neben den großen Trägern, zu denen auch Paritätische Wohlfahrtsverbände und Deutsches Rotes Kreuz zählen, gibt es Anbieter wie die Maschseekinder, einige Betriebskitas und eine sehr große Zahl von Kitas und Krippen, die von Elterninitiativen geführt werden.

Lesen Sie auch

Wie viele Kitas hat die AWO Region?

Die AWO Region Hannover betreibt in der gesamten Region Hannover 53 Kitas. Davon liegen knapp unter 40 in der Stadt Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Voraussetzungen muss ein Träger erfüllen?

Ein Kita-Träger muss das Wohl der Kinder gewährleisten. Damit ein Träger eine Genehmigung, also eine Betriebserlaubnis, vom Landesjugendamt bekommt, muss er geeignete Räume und Fachpersonal vorweisen und dafür Ausbildungsnachweise sowie regelmäßig die Führungszeugnisse der Mitarbeiter vorlegen. Die Konzeption für die Einrichtung muss auch Auskunft über die Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie über ordnungsgemäße Buch- und Aktenführung geben.

HAZ