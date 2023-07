﻿„In keinem Kindergarten braucht es einen Sexraum“: Kinderpsychiaterin aus Hannover kritisiert „Doktorspiele“ in Kita

Hannover. Ist eine Kindertagesstätte der richtige Ort für Aufklärung und frühkindliche sexuelle Erfahrungen? Die hannoversche Kinder- und Jugendpsychiaterin Katrin Große-Wortmann sieht das Konzept, das einer Kita in Hannover offenbar vorschwebte, kritisch. Aufklärung gehöre vor allem in die Familie, später in der Grundschule in den Sexualkundeunterricht, sagt Große-Wortmann. „In keinem Kindergarten braucht es einen Sexraum.“

Jugendamt zu „Doktorspielen“: Kindeswohlgefährdung

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Region Hannover hatte in mindestens einer ihrer rund 50 Kitas einen eigenen Raum für „Doktorspiele“ geplant. In zehn Regeln legte die Einrichtung fest, wie die Kinder in einem sogenannten Körpererkundungsraum sich selbst und andere Kinder „streicheln und untersuchen“ können.

Nachdem das Kultusministerium von dem entsprechenden Elternbrief Kenntnis genommen hatte, wurde das Landesjugendamt informiert – dieses kassierte das Konzept umgehend wegen Kindeswohlgefährdung. Der AWO-Bezirksverband hat sich bereits von den Plänen distanziert und betont, diese keinesfalls umzusetzen.

Psychiaterin rät zu sachlichen Aufklärungsbüchern

Kinderpsychiaterin Große-Wortmann betont: „Erwachsene müssen das Thema kompetent begleiten.“ Medizinisch, sachlich und altersgerecht sollte das Thema Aufklärung im Kita-Alter vorgenommen werden. Als Anschauungsmaterial eigneten sich Bücher und eventuell Puppen, die das Innere des menschlichen Körpers darstellen wie etwa Darm, Nieren, Herz oder Eierstöcke.

Nacktheit nicht verboten

In einem Brief an die Eltern der hannoverschen Einrichtung, der der „Bild“-Zeitung vorliegt, stellte die Kita-Leitung die Regeln für den abgeschotteten Raum – Sofa mit Decken und Kissen, einer überdachten und gepolsterten Spielhöhle sowie Bodenmatten – vor. „Kinder haben ein Interesse am Erkunden des eigenen Körpers oder auch von anderen Kindern“, heißt es dort. Weil sie diese Neugier in der Vergangenheit in den Waschräumen oder im Gebüsch ausgelebt hätten, solle nun der Ruheraum der richtige Ort dafür sein.

Nacktheit sei ausdrücklich nicht verboten. „Jedes Kind entscheidet selber, ob und mit wem es körperliche und sexuelle Spiele spielen will“, lautet demnach die oberste der zehn Regeln. Wenn nicht genug pädagogische Fachkräfte da seien, um die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten, könne es zu Spieleinschränkungen kommen, etwa, dass sich Kinder nicht nackt ausziehen dürften.

Kleiner Teil des Kinderschutzkonzeptes

„Die Information unserer Kita in Hannover an die Eltern der Einrichtung Anfang Juni ist über soziale Medien weitergegeben worden und hat zu Falschinformationen und Missverständnissen über das geführt, was unsere Pädagogik beinhaltet“, sagt der AWO-Vorstandsvorsitzende Dirk von der Osten. „Der Vorwurf besteht darin, dass Räume in unseren Kitas eingerichtet worden seien, in denen wir Kinder zu Nacktheit und Körpererkundungen auffordern. Seitens des Kita-Leiters der Einrichtung ist zudem der Eindruck vermittelt worden, dass das Kultusministerium die Kita-Träger auffordert, Derartiges umzusetzen.“ Dieses sei falsch und decke sich nicht mit der Meinung der AWO Region Hannover als Träger der Einrichtung. Der Elternbrief sei nicht abgestimmt und genehmigt gewesen.

Alle Kindertagesstätten in Niedersachsen müssen bis zum 31. Juli 2023 ein Kinderschutzkonzept erarbeiten. Das Kinderschutzkonzept stellt den Schutz der Kinder vor Gewalt auf allen Ebenen innerhalb der Einrichtungen sicher. „Die Phase, in der sich Kinder für ihre und die Körper anderer Kinder interessieren, stellt nur einen kleinen Ausschnitt des Kinderschutzkonzeptes dar. Das Kinderschutzkonzept muss bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, Fachbereich II des Landesjugendamtes, eingereicht und geprüft werden“, betont von der Osten.

Überarbeitung unter Fachaufsicht

Das bisherige interne Papier, eine Arbeitshilfe der Kita-Fachberatung der AWO, enthielt einen Textbaustein zu Regeln für Körpererkundungsspiele von Kindern und wie die pädagogischen Fachkräfte damit umgehen sollen. „Diese Regeln stammen im Wesentlichen aus Fachmagazinen von ProFamilia und haben ihre Grundlage im Fachbuch ,Sexualpädagogik in der Kita’ von Prof. Jörg Maywald, Experte für Kinderrechte und Kinderschutz“, so von der Osten weiter. Die Arbeitshilfen würden von der zuständigen Fachbereichsleitung überprüft. Derzeit sei die Fachbereichsleitung mit der Aufsichtsbehörde im Austausch über das Kinderschutzkonzept und werde mit Unterstützung externer Experten eine Überarbeitung vornehmen.

Das Landesjugendamt hatte für den weiteren Betrieb der Einrichtung die Auflage gemacht, dass das pädagogische Konzept der AWO Kitas in Hannover sowie das Kinderschutzkonzept mit externer Beratung sofort überarbeitet werden muss. Dem Landesjugendamt muss der aktuelle Sachstand regelmäßig alle zwei Monate berichtet werden.

AWO: Eltern werden informiert

„Wir werden zusammen mit der Fachbereichsleitung sachlich und fachlich weitere Informationen erstellen“ kündigt der AWO-Vorstandsvorsitzende an. „Wir werden auch gezielt und offen Informationen für Elternbriefe und Elternabende in den Einrichtungen vorbereiten. Für die Mitarbeitenden und Eltern der Kita, die nun stark verunsichert und verängstig aufgrund der Angriffe von außen sind, gibt es eine Ansprechpartnerin der Kita-Fachberatung in der Einrichtung.“ Besorgte Eltern könnten den Betreuungsvertrag kündigen – in der Regel mit vier bis sechs Wochen Frist zum Ende eines Kindergartenjahres. Eine Alternative für Sohn oder Tochter zu bekommen, dürfte kurzfristig allerdings äußerst schwierig sein.

