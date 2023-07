Eine Kita in Hannover wollte einen Raum für „Doktorspiele“ einrichten. Welche Rechte haben Eltern, wenn sie Zweifel am Konzept einer Kita bekommen? Fragen und Antworten rund um Kindertagesstätten.

Hannover. Eine Kita der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Hannover wollte einen sogenannten Körpererkundungsraum einrichten. Das Landesjugendamt hat das Vorhaben auf Anweisung des niedersächsischen Kultusministeriums gestoppt. Der Verdacht der Kindeswohlgefährdung steht im Raum. Wie können Eltern reagieren, wenn sie Zweifel an der Kita ihres Kindes bekommen? Und warum gibt es so viele unterschiedliche Anbieter?