﻿„Doktorspiele“ in Kitas: AWO in Hannover musste schon vor zwei Jahren Raum schließen

Hannover. Ist der umstrittene Plan für einen Raum für Körpererkundung in einer AWO-Kita kein Einzelfall? Ein Vater berichtet jetzt von einem ähnlichen Ort in der damaligen Kita seiner Tochter und Umstände, die die Familie dazu veranlasst haben, die Einrichtung zu wechseln. Das Ganze liegt bald zwei Jahre zurück, auch in diesem Fall ist die Arbeiterwohlfahrt Trägerin der Kita im Nordosten der Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dunkle „Kinderwohnung“?

Das damals vierjährige Kind habe den Eltern von einer „Kinderwohnung“ in der Kita berichtet, in der die meiste Zeit Dunkelheit herrsche – die Rollläden heruntergelassen, das Deckenlicht ausgeschaltet – als ein Raum explizit zur Körpererkundung sei er allerdings nicht ausgewiesen gewesen. „Wir wissen nicht, was dort passiert ist, aber nach der Schilderung unserer Tochter ist es dort zu Berührungen gekommen, die ihr Angst gemacht haben“, berichtet der Vater. Der Versuch, mit der damaligen Kita-Leitung darüber zu sprechen, sei weitgehend gescheitert, „man hat sich des Themas nicht wirklich angenommen“.

Die Tochter sei seit dem Vorfall nicht mehr so fröhlich in ihren Kindergarten gegangen, nach kurzer Zeit sogar gar nicht mehr. Ein weiterer, ähnlicher Vorfall aus der „Kinderwohnung“ sei ihm dann zugetragen worden. „Wir verurteilen nicht vor, hätten uns aber Aufmerksamkeit, Tipps und vielleicht eine Fachberatung für unser Kind und uns gewünscht.“ Der Raum sei mehr und mehr von Kindern als Gefahrenzone empfunden worden, „und dass die Eltern nicht über das Projekt informiert wurden, empfanden wir als sehr unglücklich“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Mangelnde Unterstützung beklagt

Grundsätzlich begrüßen die Eltern des Mädchens das offene, selbstbestimmte Konzept der Kita, fühlten sich aber mangels Unterstützung verunsichert und so unwohl, dass sie den Platz per Sonderkündigung aufgaben. Nicht ohne sich zuvor schriftlich mit einer Beschwerde an das Landesjugendamt zu wenden. „Man erklärte uns dort auf Nachfrage, dass man sich kümmern werde.“

„Die Beschwerde ist dem Fachbereich II des Landesjugendamtes im Rahmen einer Meldung im November 2021 bekannt geworden“, sagt Mareike Wellmeier, Sprecherin im Landesjugendamt. Der Fachbereich verfolge grundsätzlich jede Meldung und Beschwerde auch externer Personen, die über Vorfälle in Kindertagesstätten dem Land angetragen werden, schnell und konsequent.

Auflagen für Kita-Betrieb

„Da jede Meldung einen Einzelfall darstellt, ist immer abzuwägen, wie individuell in der jeweiligen Situation zu verfahren ist, um mögliche kindeswohlgefährdende Situationen schnell abzuwenden.“ Die Träger und Einrichtungen würden beraten und unterstützt, sofern Handlungsbedarf bestehe, würden gemeinsame Lösungsansätze erarbeitet. „Sofern erforderlich können dem Träger der Kindertagesstätte auch Auflagen erteilt werden. Dies kann zum Beispiel die Untersagung einer Raumnutzung aus Gefährdungsgründen oder auch die Überarbeitung der einrichtungsbezogenen pädagogischen Konzeption sein“, so Wellmeier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seitens des Trägers sei der besagte Raum aufgelöst worden, und es gab eine Überarbeitung der Konzeption. „In beiden vorliegenden Fällen hat das Landesjugendamt die Beschwerden schnell und konsequent bearbeitet“, betont die Sprecherin. Zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Vorgangs im November 2021 sei für den Fachbereich nicht erkenntlich gewesen, dass hier weitere AWO-Kitas in Hannover von der Problematik betroffen sein könnten.

AWO: Vorfall wurde gemeldet und nachverfolgt

Das betroffene Ehepaar hat damals auch das Gespräch mit der AWO gesucht. „Wir haben sogar mit der Geschäftsstelle sprechen können und uns frühkindliche Sexualpädagogik erklären lassen.“ Demnach dürften sich die Kinder in den Einrichtungen ausdrücklich sexuell erkunden. Der betroffene Vater hat dagegen auch grundsätzlich nichts einzuwenden – wenn Vorfälle oder Unwohlsein auch thematisiert würden. „Und nicht unbedingt unbeaufsichtigt hinter verschlossener Tür. Nur alle 15 Minuten, so sagte man uns, müsse eine Aufsichtsperson vorbeischauen.“ Das sei den Eltern so nicht klar gewesen, „pädagogische Begleitung ist unserer Meinung nach unverzichtbar“.

„Der Vorfall damals in der besagten Kita wurde gemeldet und weiterverfolgt“, sagt AWO-Sprecher Christian Degener. Das Landesjugendamt habe nach der Beschwerde die Kita angewiesen, den entsprechenden Raum in der Form zu schließen. Mittlerweile ist er einer von verschiedenen Angebotsorten - was auch die neue Leiterin der Einrichtung bestätigt. Die AWO sieht keine Parallelen zu dem aktuellen Fall eines geplanten Raums für „Doktorspiele“, so der Sprecher. „Es braucht in einer Kindertagesstätte Orte für den kindlichen Rückzug, das müssen aber keine Räume im Wortsinne sein.“ In der Regel würden Erzieherinnen merken, wenn Orte innerhalb einer Einrichtung für Kinder problematisch würden. Weitere Einrichtungen, in den Räume vom Landesjugendamt gewissermaßen dichtgemacht wurden, gibt es laut Sprecher Degener nicht.

HAZ