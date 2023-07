Das Konzept einer AWO-Kita für einen speziellen „Körpererkundungsraum“ hat lebhaften Debatten ausgelöst – und wurde schließlich gestoppt. Sind nicht „Doktorspiele“ von Kindern ganz normal – und auch in einer Kita? Hier eine Auswahl der Zuschriften unserer Leserinnen und Leser.

Hannover. In den sozialen Medien war das Urteil schnell gefällt: „Widerlich“, „eklig“ – das waren noch die moderateren Urteile über eine AWO-Kita in Hannover, die in ihren Räumen einen Körpererkundungsraum schaffen wollte. Kinder sollten sich dort in geschütztem Rahmen ausziehen und frühkindliche sexuelle Erfahrungen sammeln können. Bundesweit war die Aufmerksamkeit groß – und die Empörung auch.