﻿Raum für „Doktorspiele“: Das sagt eine Mitarbeiterin aus der betroffenen Kita in Hannover zu den Vorwürfen

Hannover. „Es ist alles gerade schwierig“, sagt die Kita-Mitarbeiterin. Aber sie sagt auch: „Ich bin froh, dass gewisse Dinge nun endlich zur Sprache kommen, und mein Eindruck ist, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Kita das genauso empfinden.“

Die Frau, die das sagt, gehört zum pädagogischen Personal jener AWO-Kita in Hannover, die seit etwa einer Woche bundesweit für Aufregung sorgt. Die Frau hat den Mut gefunden, mit dieser Redaktion zu reden und damit erstmals die Sicht einer Mitarbeiterin der Kita auf eine Woche zu schildern, in der in ihrer Einrichtung eine schlechte Nachricht die nächste jagte. Sie tut dies, obwohl das Personal offenbar zur Zeit an seine Grenzen stößt. Viele hätten gekündigt, viele sich krankschreiben lassen, sagt sie. Der Betreuungsschlüssel sei gerade so gewährleistet. Zu ihrem Schutz nennen wir ihren Namen nicht.

Wollte der Kita-Träger den Körpererkundungsraum?

Stein des Anstoßes war ursprünglich, dass der Kita-Leiter in der Einrichtung einen Raum für „Doktorspiele“ einrichten wollte, einen sogenannten Körpererkundungsraum. Kinder sollten dort geschützt von den Blicken Fremder kindliche sexuelle Erfahrungen machen dürfen. Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass das Landesjugendamt das Projekt gestoppt hatte – wegen Kindeswohlgefährdung. Die Geschäftsleitung der AWO Region Hannover schob dem Kita-Leiter die alleinige Verantwortung zu. Man habe es „zu keinem Zeitpunkt in Erwägung gezogen wurde, solche Räume zu schaffen und habe es auch in Zukunft nicht vor“, hieß es.

Die Mitarbeiterin dagegen ist überzeugt davon, dass der Kita-Leiter nicht im Alleingang handelte. Schriftliche Belege dafür präsentiert sie nicht. Aber sie schildert, wie das Projekt gegenüber den Beschäftigten kommuniziert wurde. Es habe geheißen, das sei eine Auflage des Trägers gewesen, sagt sie. Es könne sogar arbeitsrechtliche Konsequenzen haben, wenn man sich dem verweigere.

„Auch Mitarbeiter wollten den Raum für ’Doktorspiele’ nicht“

Das ist umso bemerkenswerter, weil es nach ihren Worten Widerstand aus dem Kollegium gegen den Körpererkundungsraum und zehn begleitende Verhaltensregeln gab. Eine lautet etwa: „Kein Kind steckt einem anderen etwas in die Körperöffnungen (Po, Vulva, Mund, Nase, Ohr) oder leckt am Körper eines anderen Kindes.“ Rund ein Viertel der Mitarbeiterinnen hätten gesagt, dass sie nicht hinter solchen Sätzen stehen könnten und Widerspruch von Eltern erwarteten, berichtet die Mitarbeiterin. Tatsächlich hatten Eltern sich so empört, dass sie sich beim Kultusministerium beschwerten. Zu dem Körpererkundungsraum kam es nie. Nachdem der Träger Beschwerden der Eltern erhalten hatte, stoppte er das Projekt eigenen Angaben zufolge sofort.

Gegen den Vorwurf von Kinderschutzexperten, so ein Körpererkundungsraum habe Aufforderungscharakter, nimmt die Mitarbeiterin den Kita-Leiter in Schutz: Er habe klar geäußert, dass es nicht darum gehe, Kinder aktiv aufzufordern, sondern eine Nische zu schaffen, damit sie sich nicht auf dem Flur nackt ausziehen. Es sei darum gegangen, Kinder vor Fremdeinwirkung zu schützen. Am Ende hatte der Kita-Leiter selbst gekündigt. Nicht wegen des Raums für „Doktorspiele“, sondern weil er Mitarbeiterinnen betrunken zu nahe gekommen war – und offenbar selbst fand, dass er damit nicht mehr tragbar sei.

„Es gibt keinen Generalverdacht gegen Männer in der Kita“

Im Zuge all dieser Aufregungen kam auch öffentlich zutage, dass es in der Kita in den Jahren 2018 und 2022 Anschuldigungen gegen einen Erzieher wegen grenzverletzenden Verhaltens gegen Kinder gab. An diesem Montag stand der mittlerweile längst entlassene Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen vor Gericht. Er soll zudem kinder- und jugendpornografisches Material in geringer Menge besessen haben. Das Verfahren gegen ihn wurde nach Angaben des Gerichts vorläufig eingestellt, weil eine wichtige Zeugin sich im Ausland aufhält.

Die Mitarbeiterin verwahrt sich gegen die Darstellung des Verteidigers, in der Kita sprächen sich Mitarbeiterinnen allgemein gegen männliche Erzieher aus. So einen Generalverdacht gebe es nicht, betont sie. Es habe im Gegenteil auch einen erfahrenen Mitarbeiter gegeben, der das Verhalten des beschuldigten Erziehers kritisiert habe.

„Es fehlt bis heute an Transparenz“

Der Mann habe sich vor allem Mädchen gegenüber immer wieder merkwürdig verhalten, sagt die Mitarbeiterin. Er habe sie auffällig lange auf dem Schoß sitzen lassen. Die Tür des Wickelraums habe er mit dem Argument geschlossen, es könnten „fremde“ Eltern reinschauen. Kritisierte man ihn, habe er sich mit dem Argument verteidigt, dass männliche Erzieher vorschnell unter Verdacht gestellt würden. Nach einem Vorfall 2022 war ihm laut AWO-Geschäftsführung fristlos gekündigt worden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft führten zu einer Anklage. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Mitarbeiterin kritisiert allerdings auch, dass die Eltern über den Vorfall bis heute nicht angemessen informiert wurden. Es fehle nach wie vor die Transparenz.

