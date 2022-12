﻿Doppelmord an Ehepaar in Neustadt-Hagen: „Sie waren so verliebt“

Hannover. Fortsetzung im Prozess zum Doppelmord in Neustadt-Hagen: Auch am zweiten Verhandlungstag schweigt der Angeklagte Ioannis K. zu den Vorwürfen. Er soll seine Mutter und seinen Stiefvater am 20. Mai mit rund 200 Messerstichen getötet haben. Die beiden wurden zehn Tage später leblos in ihrem Einfamilienhaus am Ende eines Feldweges in Neustadt-Hagen gefunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tagelang gab es von dem Ehepaar kein Lebenszeichen. Die Familie von Frank S. begann, sich Sorgen zu machen. „Ich bin mit meiner Mutter zum Haus gefahren und habe sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt“, berichtet André S., der Sohn des Getöteten. Der Briefkasten war gefüllt, der Rasen ungewöhnlich lang. Bei der Erinnerung an den Tag, wird seine Atmung während der Aussage vor Gericht schwer, André S. beginnt zu weinen. „Er hat mir meinen Vater genommen. Ich kann es bis heute nicht fassen“, so der 34-Jährige, für den die Schuldfrage bereits geklärt ist.

„Sie haben sich auf ihre gemeinsame Rente gefreut“

Wenige Tage vor der Tat, habe der getötete Frank S. noch sein 40. Dienstjubiläum bei der Bahn gefeiert, sei glücklich gewesen. „Anja und mein Vater waren sehr verliebt. Sie haben sich auf ihre gemeinsame Rente gefreut“, berichtet Annika S., die Tochter des Getöteten, vor Gericht. „Wir sind fix und fertig. Einfach fassungslos“, so die 37-Jährige. Man habe zwar gewusst, dass sich die Familie Sorgen gemacht habe um „Ianni“, Streit habe es allerdings nicht gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch nicht, als Frank S. seinem Stiefsohn den Schlüssel für das Einfamilienhaus abgenommen habe. Ioannis K. sei mehrfach unangekündigt und ohne zu klingeln in das Haus seiner Mutter und ihres neuen Mannes gekommen. Einmal soll er nachts im Wohnzimmer am Computer gesessen haben, als die Eheleute schliefen. „Sie fühlten sich in ihrer Privatsphäre gestört“, erinnert sich Annika S.

Angeklagter hatte finanzielle Probleme

Seiner eigenen Wohnung, die er vom Stiefvater übernommen hatte, drohte die Räumungsklage. Die Miete war mehrere Monate im Rückstand, der Strom bereits abgestellt. Zu seiner Ausbildungsstelle in einem Discounter soll er von einem Tag auf den anderen nicht mehr erschienen sein. „Er hatte Probleme mit den Corona-Auflagen, wollte am Arbeitsplatz keine Maske tragen“, berichtet Annika S. Auch staatliche Unterstützung soll er abgelehnt haben, weil in den Gebäuden Maskenpflicht galt.

Auf der Anklagebank muss Ioannis K. eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, ansonsten würden ihm in der Justizvollzugsanstalt mehrere Tage Isolation drohen. Auch vor Gericht scheint der 28-Jährige deutliche Probleme mit der Maske zu haben. Während er sie am ersten Verhandlungstag immer nur kurz einmal herunterschob, trägt er sie am Freitag von Beginn an unter der Nase.

Mutter wollte Ioannis K. einweisen lassen

Aus Sorge, wie er seinen Lebensunterhalt finanzieren solle, habe das Ehepaar mehrfach Gespräche mit den Stiefgeschwistern von Ioannis K. gesucht. „Sie wollten von mir wissen, ob ich eine Möglichkeit sehe, ihn in eine Psychiatrie einzuweisen, zur Not auch gegen seinen Willen“, berichtet Annika S., gelernte Krankenschwester. Sein Verhalten habe Anja und Frank S. Sorgen bereitet. Mehrfach sei er am Haus in der Hagener Feldmark vorbeigegangen, ohne auf das Ehepaar zu reagieren. Die Familie vermutete psychische Probleme. Er habe sich immer mehr abgeschottet, niemanden mehr richtig an sich rangelassen, Informationen nur noch über den Messengerdienst Telegram bezogen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob Ioannis K. tatsächlich unter psychischen Problemen leidet, wird ein Gutachten klären. Fortgesetzt wird die Verhandlung am 14. Dezember.

Von Maren Tinz