﻿Aus Zuneigung wird Hass: Angeklagter gesteht Tötung von Mutter und Stiefvater in Neustadt-Hagen

Am vierten Verhandlungstag im Prozess zum Doppelmord in Neustadt-Hagen gesteht der Angeklagte die Tötung von Mutter und Stiefvater. Eine von ganz wenigen Bezugspersonen, die ihn, den Außenseiter, akzeptierte, nennt er die Frau, die er später „im Blutrausch“ mit zahllosen Messerstichen im eigenen Elternhaus umbringt. Wie kommt es dazu, dass Zuneigung in solchen Hass umschlägt?

Hannover. „Meine Mutter war einer der wenigen Menschen, die mich akzeptierten, wie ich war. Auch wenn ich mich nicht immer genügend umsorgt von ihr gefühlt habe, war sie einer der wenigen Menschen, zu denen ich eine Beziehung hatte. Sie war mein Anker.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist nicht Ioannis K. selbst, der diese Sätze über die Frau sagt, die er am 20. Mai vergangenen Jahres mit einer kaum vorstellbaren Anzahl von fast 200 Messerstichen getötet hat. Der Angeklagte im Prozess um den Doppelmord an seiner Mutter und seinem Stiefvater in Hagen-Neustadt lässt diese Worte – wie sein gesamtes Geständnis – durch seinen Verteidiger vor Gericht verlesen. K. selbst blickt fast die gesamte Zeit über nahezu regungslos ins Leere. Die Nebenkläger, zwei Schwestern und ein Bruder des Stiefvaters, wischen sich immer wieder still die Tränen aus dem Gesicht. Er würdigt sie keines Blickes. Fragen lässt der asketisch wirkende Mann mit dem kurz geschorenen Haar an diesem Tag nicht zu, wie er über seinen Anwalt ausrichten lässt Es sei ihm wichtig, dass ein Gutachter anwesend sei, wenn er sich persönlich äußere. Dies ist an diesem Verhandlungstag im Schwurgerichtssaal des hannoverschen Landgerichts nicht der Fall.

Als Außenseiter hegt K. früh einen Groll gegen die Gesellschaft

Wie konnte es dazu kommen, dass Ioannis K. ausgerechnet die Frau, die er als eine der wenigen Stützen in seinem Leben beschreibt, auf eine so grausame Art tötet? Was ist seine Sicht der Dinge? Fast 200-mal soll Ioannis K. auf seine Mutter und seinen Stiefvater eingestochen haben. K. zufolge treibt ihn die zunehmende Isolierung eines Außenseiters, der sich in der Corona-Pandemie immer weiter radikalisiert, zu dieser Tat. K. sei immer schon anders gewesen, ein Außenseiter, der schon als Kind gemobbt wurde und deswegen früh einen Groll gegen die Gesellschaft hegte, trägt sein Verteidiger vor. Er habe schon lange vor der Tat viele Stunden täglich in einer virtuellen Welt vor dem Computer zugebracht, in der er seine innere Wut ausleben konnte. Von seinen Chat- und Computerspielpartnern habe er sich akzeptiert gefühlt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um „als Mensch in dieser Gesellschaft aufgenommen zu werden“, habe er eine Arbeit aufgenommen, sich aber „trotz seiner Jugend“ dadurch derart leer und körperlich erschöpft gefühlt, dass er irgendwann nicht mehr hingegangen sei. Nachzahlungen vom Jobcenter und eigene Ersparnisse helfen dem heute 28-Jährigen etwa anderthalb Jahre, über die Runden zu kommen. Der Einzelgänger lebt aber weitgehend isoliert – und die Corona-Pandemie verstärkt seine Einsamkeit noch. Seine Sicht auf die Dinge wird immer kruder.

„Für mich war es eine Frage der Zeit, wann Bürgerkriege ausbrechen“

K., der aufgrund seiner Arbeitslosigkeit ohnehin ein karges Leben führt, befreit sich nach dem Jobverlust zunächst von allem, was ihm nicht notwendig erscheint: von unnötigen Kleidungsstücken und Möbeln beispielsweise. Er gewinnt offenbar immer mehr den Eindruck, dass eine existentielle, gesellschaftliche Krise bevorsteht. "Für mich war es eine Frage der Zeit, bis die Weltwirtschaft zusammenbricht und weltweit Bürgerkriege ausbrechen", lässt er seinen Verteidiger verlesen. Die Pandemie und die Maßnahmen dagegen – Impfen, Maskentragen, Tests – verschärfen K.'s Situation noch. Er weigert sich, ihnen Folge zu leisten und beantragt kein Hartz IV, weil er glaubt, nur mit Maske im Jobcenter akzeptiert zu werden.

Spurensicherung am Tatort nach dem Doppelmord im Mai 2022: Ermittler überprüfen Haus und Garten am Isenbargsweg in Hagen. © Quelle: Christian Elsner

Als er in den letzten Wochen vor der Tat die Miete nicht mehr zahlen kann und der Strom abgestellt wird, hat er zunehmend mit Gewaltfantasien zu kämpfen. Er habe sie nicht mehr nur beim Computerspiel ausleben können, sagt sein Anwalt. Die Konsequenz der Zahlungsunfähigkeit: K. bereitet sich auf ein Leben als Aussteiger im Wald vor, sucht auf langen Spaziergängen die Gegend um sein Elternhaus nach geeigneten Schlafplätzen und Wasserquellen für ein Leben in der Obdachlosigkeit ab. Er stattet sich dafür unter anderem mit einem „Überlebensrucksack“ aus, der neben einem Wasserfilter, einer Taschenlampe, einem Gasbrenner und Silbermünzen auch mehrere Militärmesser enthält.

„Wie im Blutrausch“ sticht er zu

Mit einem ebensolchen „Militärdolch“ ersticht er zunächst seinen Stiefvater und dann auch seine Mutter. Warum? Die beiden überraschen ihn in ihrem Wohnhaus, seinem Elternhaus, in das er auf einem seiner Spaziergänge über das Badezimmerfenster eingedrungen ist, um dort etwas zu essen und Computer zu spielen. Sie verweisen ihn des Hauses. „Es war auch mein Elternhaus, ich war seit meiner Kindheit ausgegrenzt, ich hatte nichts mehr, keine finanziellen Mittel, keine Unterkunft“, lässt er über seinen Verteidiger sagen. Jetzt habe man ihm auch noch das nehmen wollen. Er habe erst auf seinen Stiefvater eingestochen – wie im Blutrausch –, dann auch auf seine Mutter. An mehr könne er sich nicht erinnern. K. habe so oft zugestochen, weil er sicher sein wollte, dass seine Opfer tot sind und nicht leiden müssen, sagt der Verteidiger Danach habe der 28-Jährige noch drei Tage im Haus und im anliegenden Wald gelebt und habe dann mal hier, mal dort geschlafen – bis ihn die Polizei schließlich fand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich bin seelisch und psychisch krank“

„Ich wollte nicht, was durch meine Hand geschah. Ich bin seelisch und psychisch krank. Ich will mir helfen lassen“, schließt der Verteidiger K.’s Einlassung. Am 16. Januar wird der Prozess fortgesetzt – und K. wird sich den Fragen des Gerichts stellen müssen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 28-Jährigen zweifachen, heimtückischen Mord aus niederen Beweggründen vor. Es wird sich zeigen, ob seine Version der Geschichte sich halten kann.