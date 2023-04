﻿Ehepaar in Wennigsen ermordet: Wer war vor der Tat am PC der Opfer?

Wegen Schulden soll Ayas A. im Juni vergangenen Jahres das Ehepaar U. in Wennigsen-Holtensen getöteten haben. Während sich der Indizienprozess am Landgericht Hannover dem Ende nähert, hat ein IT-Spezialist berichtet, was im möglichen Tatzeitraum auf dem Computer der Opfer geschah.

Hannover. Der Indizienprozess am Landgericht Hannover zum Doppelmord in Wennigsen-Holtensen aus dem Juni vergangenen Jahres nähert sich seinem Ende. Geht es nach dem Vorsitzenden Richter, sollen am 26. April die Plädoyers gehalten und einen Tag darauf das Urteil verkündet werden. Doch die beiden Verteidigerinnen des Angeklagten Ayas A. wollen möglicherweise noch weitere Beweismittel in das Verfahren einführen.

Am Dienstag hat nun ein IT-Forensiker der Polizei einen Auswertungsbericht zu einem Computer der Getöteten Carsten und Sabine U. aus deren Wohnhaus in Holtensen vorgestellt. Das Gerät war bereits einmal von der Polizei untersucht worden – doch dabei wurde nichts gefunden. Der nun aus dem Urlaub herbeibestellte Spezialist fand allerdings Hinweise, die für die Tat, aber auch deren Zeitraum relevant sein könnten.

Wer hat die Zahlungsbestätitung bearbeitet?

Ein Gutachten hatte den Doppelmord bereits für die Zeit zwischen 8.20 und 11.10 Uhr am 11. Juni geschätzt. Wie der IT-Forensiker nun berichtete, wurde währenddessen der Computer im Keller der U.’s hochgefahren und benutzt – von wem, das ist unklar. Auf dem PC wurde offenbar eine Zahlungsbestätigung zwischen Carsten U. und Ayas A. bearbeitet. A. hatte U. die Kfz-Werkstatt in Hannover-Bornum abgekauft. Laut Anklage geriet der 24-Jährige so in finanzielle Schieflage. Das Paar soll er dann aus Habgier getötet haben.

Ayas A. muss sich derzeit vor dem Landgericht Hannover verantworten. Er soll ein Ehepaar aus Wennigsen ermordet haben. © Quelle: Katharina Kalinke

Die Auswertung des Experten ergab, dass sich jemand gegen 9.15 Uhr am PC angemeldet hatte. Ein Passwort war dafür nicht nötig. Innerhalb von etwa 45 Minuten wurde das Dokument mit der Zahlungsbestätigung ausgedruckt, eingescannt und dann gespeichert. Im Gegensatz zum Original sind auf der überarbeiteten Version die Unterschriften von U. und A. zu sehen. Das Ursprungsdokument wurde dann offenbar gelöscht.

Spuren an Messer sind verwaschen

Wer den PC zur Bearbeitung der Zahlungsbestätigung nutzte, das konnte der Forensiker nicht sagen. A.’s Verteidigerinnen schließen aus, dass ihr Mandant am Computer war. Zu unterschiedlich seien die Unterschriften auf dem bearbeiteten Dokument im Gegensatz zu anderen Autogrammen des 24-Jährigen. Die beiden Anwältinnen gehen weiter davon aus, dass der Falsche auf der Anklagebank sitzt und wollen noch neue Beweismittel in das Verfahren einführen.

Durchsuchung am Tönniesberg: Carsten U. hatte seine Kfz-Werkstatt an den Verdächtigen verkauft. © Quelle: Manuel Behrens

Keine neuen Erkenntnisse brachte hingegen ein Messer, das erst Ende März in der Kfz-Werkstatt in Bornum gefunden wurde. Die Klinge war bei Reparaturarbeiten in einem Heizungstank entdeckt worden. So kam die Frage auf, ob es sich möglicherweise um die vermisste Tatwaffe handelt. Nach aktuellem Stand hat der Ölschlamm allerdings alle Spuren verwischt.