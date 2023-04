﻿Urteil zum Doppelmord in Wennigsen-Holtensen: Ayas A. muss lebenslang in Haft

Hannover. Urteil zum Doppelmord an Sabine und Karsten U.: Das Schwurgericht hat am Donnerstag den Angeklagten Ayas A. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld sah das Gericht als erwiesen.

Der 24-Jährige hat nach Überzeugung des Gerichts das Ehepaar am Morgen des 11. Juni 2022 in dessen Haus in Wennigsen-Holtensen überrascht und dann brutal ermordet. Die beiden Toten wurden zwei Tage später in dem Haus gefunden. Ayas A. war schnell in den Fokus der Ermittler gerückt. Der 24-Jährige hatte Karsten U. die Kfz-Werkstatt abgekauft. Finanziell soll er sich dabei übernommen und Schulden bei U. gehabt haben.

Doppelmord Wennigsen: Verteidigung hat auf Freispruch plädiert

Die Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch eine lebenslange Freiheitsstrafe für Ayas A. wegen zweifachen Mordes gefordert. Die Anklagebehörde sah die Mordmerkmale der Heimtücke wegen des überraschenden Angriffs auf das Paar sowie Habgier wegen A.’s Geldschulden als erfüllt an. Der Angeklagte habe zudem versucht, die Tat zu vertuschen. Unter anderem soll er einen Überfall in der Bornumer Werkstatt gegen sich selbst vorgetäuscht haben.

A.’s Verteidigerinnen hatten hingegen auf Freispruch plädiert. Wichtige Indizien seien dem Kfz-Mechaniker nicht nachzuweisen. So gebe es unter anderem Zweifel am Tatzeitraum. Außerdem fehle ein Motiv, und der Angeklagte habe ein freundschaftliches Verhältnis zu Karsten U. gehabt. Ayas A. selbst hatte die Tat bestritten.