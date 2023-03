﻿Ehepaar in Wennigsen ermordet: Kann ein Handy den Angeklagten entlasten?

Hannover. Der Indizienprozess zum Doppelmord in Wennigsen zieht sich in die Länge. Ayas A. bestreitet schon seit Beginn des Prozesses, ein Ehepaar aus Wennigsen im Juni vergangenen Jahres ermordet zu haben. In dem Indizienprozess kommt es auf jedes Detail an: Die Funkdaten eines Handys und eine Terrassentür könnten aus Sicht der Verteidigung entlastende Beweise sein.

Der 24-jährige Kfz-Mechatroniker Ayas A. soll das Ehepaar Sabine und Karsten U. im Juni vergangenen Jahres in ihrem Haus in Holtensen (Wennigsen) getötet haben. Ein mögliches Tatmotiv: Geldschulden. Er hatte laut Anklage zuvor die Autowerkstatt von Karsten U. gekauft, konnte die Raten aber nicht mehr bezahlen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus Heimtücke und Habgier vor.

Handy-Daten könnten Ayas A. entlasten

„Es gibt Diskrepanzen im zeitlichen Ablauf, die darauf hinweisen, dass Herr A. nicht zum vermeintlichen Tatzeitpunkt am Tatort war“, sagt Silke Willig, eine der Verteidigerinnen des Angeklagten. Zwar tauchte das Werkstatt-Handy, das der Angeklagte mitbenutzte, am 11. Juni um 8.50 Uhr für etwa zehn Minuten in der Funkzelle am späteren Tatort auf. „Später wurde Herr U. jedoch noch lebend angetroffen.“

Im Laufe des Prozesses konnte rekonstruiert werden, dass Zeugen Karsten U. am Sonnabend, 11. Juni, zwischen 9.30 und 10 Uhr gesehen haben. Möglicherweise befand er sich auf seiner gewöhnlichen Wochenendrunde zum Bäcker und zum Wurstbasar. Möglicher Tatzeitraum laut Gutachten: Sonnabend, 8.20 und 11.10 Uhr.

Auch gegen 10.30 soll Ayas A. das Werkstatt-Handy zwar für einen Anruf genutzt haben. „Die Auswertungen ergeben, dass sich Herr A. um 10.30 Uhr – dem mutmaßlichen Tatzeitpunkt – mit dem Telefon definitiv nicht in der Tatort-Funkzelle befand“, so Willig. Das soll heißen: Er hat mutmaßlich von einem anderen Standort aus telefoniert.

Die Handy-Daten stammen vom Zentralen Kriminaldienst (ZKD) Hannover. Die Ermittler werteten auch die Anrufe und Daten auf dem Handy des Opfers Karsten U. aus. Demnach telefonierte Karsten U. kurz nach 8 Uhr mit dem Festnetzanschluss der Kfz-Werkstatt. Um 10.20 sendete das Handy die letzten Daten. Seitdem ist ist das Handy laut ZKD nicht mehr online gegangen. „Eine Whatsapp-Nachricht des Angeklagten an U. gegen 11.43 Uhr wurde jedoch noch als zugestellt angezeigt“, sagt die Verteidigerin – zwei Häkchen an der Nachricht sollen das bestätigen.

Weiteres Detail: Die Terrassentür

Ein weiteres Detail wirft aus Sicht der Verteidigung Fragen zum tatsächlichen Tathergang auf: Eine Freundin von Sabine U. wollte das Ehepaar am Sonnabend spontan besuchen. Sie sei stets unangemeldet vorbei gekommen, so die Zeugin vor Gericht. Gegen 17.15 Uhr habe sie an der Haustür geklingelt, als niemand reagierte, habe sie an die Terrassentür geklopft. „Die Terrassentür war definitiv zu“, bestätigte die 66-Jährige auf Nachfrage. Auch sonst sei ihr „nichts Ungewöhnliches“ am Haus aufgefallen. Am Montag konnte die Feuerwehr die Tür jedoch von außen öffnen, da sie gekippt war.

Für die Verhandlung sind vier weitere Termine zur Beweisaufnahme angesetzt. Am Donnerstag, 16. März, wird das Verfahren fortgesetzt. Das Urteil soll am 27. April verkündet werden.