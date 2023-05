﻿Am Maschsee: 140 Teams starten beim Drachenbootfestival in Hannover

Hannover. Farbenfrohe Paddelboote, die durch Bemalung oder Schnitzarbeiten einen stilisierten chinesischen Drachen darstellen sollen, sind über Pfingsten wieder auf dem Maschsee zu sehen. Vom 27. bis 29. Mai paddeln weit über 100 Mannschaften bei mehreren Drachenbootrennen um die Wette.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Festival blickt mittlerweile auf eine über 20-jährige Geschichte zurück. Aus den anfänglich zwölf teilnehmenden Mannschaften sind mittlerweile 140 geworden. Beim Festival in Hannover stehen nicht immer rein sportliche Leistungen im Vordergrund. Neben Fun-Mannschaften, die lediglich zum Spaß teilnehmen, gehen auch Teams mit Leistungssportlerinnen und -sportlern an den Start.

Lesen Sie auch

Siegerehrung und Party mit Livemusik

Am Sonnabend paddeln die Teilnehmenden bis 18 Uhr um die Wette. Pfingstsonntag geht das Festival in die zweite Runde – und gipfelt in einer Feier: Ab 20 Uhr steigt die Party mit der Showband Jetlags und DJ Stevie G. in der Swiss-Life-Hall. Dort finden auch die ersten Siegerehrungen statt. Pfingstmontag gehen bis 13 Uhr weitere Mannschaften an den Start. Dann folgt die Siegerehrung am Nordufer. An allen Tagen startet das Event um 9 Uhr.

HAZ