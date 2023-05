﻿Tausende Sportler und Zuschauer beim Drachenbootrennen am Maschsee

Die bunten Drachenboote haben wieder den Maschsee erobert. Rund 2800 Aktive liefern sich am Pfingstwochenende Rennen in unterschiedlichen Kategorien. Erstmals tragen an Brustkrebs erkrankte Frauen ihren eigenen Cup aus.

Hannover. Zwischen all dem Trubel am Maschsee ist da ein Moment der Ruhe und des Gedenkens. Rund 140 Frauen, die meisten selbst an Brustkrebs erkrankt, bilden in sieben Booten einen Kreis, fassen sich an den Händen und halten pinkfarbene Gerbera in die Höhe. Damit erinnern sie an Frauen, die nicht oder nicht mehr im Drachenboot gegen ihre Krankheit anpaddeln können. Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind und beim Drachenbootpaddeln nicht nur körperliche, sondern auch seelische Kraft tanken, sind eine weltweite Bewegung.