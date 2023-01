﻿Drama um vertauschte Leichen in der MHH: Eingeäscherter Moslem wurde von seinem Sohn getötet

Das Drama um zwei vertauschte Leichen in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ist um eine weitere Episode reicher. Nun wurde bekannt, dass der versehentlich eingeäscherte Moslem (71) Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Inzwischen wurde sein Sohn festgenommen. Die Staatsanwaltschaft geht fest davon aus, dass es bei der Obduktion des 71-Jährigen in der MHH keine Verwechslung gab.

Hannover. Das Drama um zwei vertauschte Leichen in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ist um ein weiteres Kapitel reicher. Jetzt wurde bekannt, dass der Moslem (71), dessen sterbliche Überreste versehentlich eingeäschert wurden, einem Kapitalverbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Polizei ermittelt gegen seinen Sohn (37). Zur Klärung der Todesursache war der Verstorbene in die MHH gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft geht trotz Verwechslung davon aus, dass auch tatsächlich der 71-Jährige seziert wurden. Der Fall hatte im Dezember hohe Wellen geschlagen, weil in der Pathologie der Klinik der Körper des Mannes mit dem eines verstorbenen Großburgwedelers (81) vertauscht worden war.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt unterdessen wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen den 37-jährigen Sohn des Türken. Zum Zeitpunkt der Tat war der Mann obdachlos. Seine Eltern sollen ihm aber gestattet haben, dass er zum Essen in ihre Wohnung an der Grotefendstraße (Calenberger Neustadt) kommen darf. Dort kam es am Nachmittag des 13. Dezember zu der folgenschweren Attacke.

Hier ist es passiert: In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Grotefendstraße ging der Sohn auf seinen Vater los und verletze ihn so schwer, dass der 71-Jährige später starb. © Quelle: Christian Behrens

„Es soll einen Streit zwischen Vater und Sohn gegeben haben“, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Kathrin Söfker. Der 37-Jährige sei alkoholisiert gewesen, deshalb habe der Vater ihn der Wohnung verwiesen. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige dem 71-jährigen mit einer Greifzange auf den Kopf geschlagen haben.

71-Jähriger lehnt ärztliche Behandlung ab

Den handfesten Krach, der sich zwischen Flur und Treppenhaus angespielt habe, bekamen auch Nachbarn mit, die die Polizei verständigten. Den Beamten gegenüber wollte der Vater aber keine Angaben machen oder seinen Sohn anzeigen: „An einer Strafverfolgung hatte er kein Interesse“, so Söfker. Der verletzte 71-Jährige habe zudem ausdrücklich auf eine ärztliche Behandlung verzichtet.

Im Laufe des Abends habe sich sein Zustand dann erheblich verschlechtert. Seine Tochter soll dann den Notruf verständigt haben. Der Mann wurde ins Nordstadtkrankenhaus eingeliefert: Eine Computertomografie ergab, dass es bei ihm Hirnblutungen gab. In der Nacht zum 14. Dezember ist er schließlich gestorben. Zwecks Klärung der Todesursache wurde von der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

„Zweifelsfrei“ wurde die Leiche des Familienvaters in der MHH seziert, betont Söfker. Eine Verwechslung mit dem Körper des Großburgwedels sei ausgeschlossen. Dieser Fehler muss zu einem späteren Zeitpunkt passiert sein. Obduzenten fertigen grundsätzlich Protokolle und auch Bildberichte von Verletzungen. Im Fall des toten Vaters seien es schwere Kopfverletzungen gewesen. Die hätten laut Obduktion zu Hirnblutungen und letztlich zum Tod des 71-Jährigen geführt.

Unterbringung in der Psychiatrie

Die Polizei nahm daraufhin den Sohn fest. „Gegen ihn wurde ein Unterbringungshaftbefehl erlassen“, sagt Söfker. Es besteht der Verdacht, dass der 37-Jährige psychisch krank ist. Deshalb ist er zurzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Medizinische Hochschule: Hier wurde die Leiche des 71-Jährigen mit den sterblichen Überresten eines Großburgwedelers vertauscht. © Quelle: Julian Stratenschulte

Die Verwechslung der Leichen in der MHH wird strafrechtlich keine Folgen haben. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Straftat, erklärt Polizeisprecher Marcus Schmieder: „Deshalb wurde vonseiten der Polizeidirektion Hannover auch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet.“

Zum Ergebnis, dass es in der MHH kein Handeln gegeben habe, das strafrechtlich relevant ist, seien Beamte des Zentralen Kriminaldienstes gekommen. Sie waren damit beauftragt worden „die Arbeitsprozesse und -abläufe innerhalb der Medizinischen Hochschule Hannover zu betrachten“. Hinweise auf eine mögliche Störung der Totenruhe gebe es in dem Fall nicht – für die Polizisten sei kein Vorsatz beim Vertauschen der Leichen erkennbar gewesen. Fahrlässigkeit ist laut Schmieder bei diesem Delikt grundsätzlich nicht strafbar.