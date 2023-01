Der Deutsche-Rugby-Club Hannover startet ein Jugendprogramm mit der Peter-Ustinov-Schule. Zwei Profisportler aus Südafrika bringen den Schülern die Randsportart näher. Mädchen machen bislang nicht mit.

Ricklingen. Turnschuhsohlen quietschen über den Sporthallenboden der Peter-Ustinov-Schule. Eifrig passen sich dort Schüler der Klasse 10B Rugbybälle zu – Mädchen sind in der AG nicht dabei. Die ellipsenförmigen Bälle eiern umkontrolliert durch die Luft, und wenn sie versehentlich auf den Boden aufprallen, springen sie wie wild umher. Michael Marciszewski, Jugendleiter des Deutschen-Rugby-Clubs Hannover (DRC), steht mit verschränkten Armen am Rand und schüttelt belustigt den Kopf. „Mit Rugby“, murmelt er, „hat das noch nicht viel zu tun“. Der Sport ist in Deutschland unterrepräsentiert – eine Randsportart. Jetzt kommt es darauf an, das Interesse beim Nachwuchs zu wecken und neue Talente zu motivieren, erzählt er. Nachhaltige Jugendförderung hat sich der DRC zur Aufgabe gemacht und hat ein Programm mit der Peter-Ustinov-Schule gestartet. In AGs und auch im Schulsport wird nun in der Ricklinger Schule Rugby gespielt.