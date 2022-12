Gaming-Festival mit Zehntausenden Besuchern: Was ist die Dreamhack Hannover?

Hannover. Das Mekka für Fans von Computerspielen ist in diesen Tagen: Hannover. Denn noch bis Sonntag, 18. Dezember, steigt auf dem Messegelände eines der größten Gaming-Festivals der Welt: die Dreamhack.

Vier Tage lang dreht sich alles ums „Zocken“. Aber was genau ist die Dreamhack eigentlich? Was erwartet Besucherinnen und Besucher dort? Und wie viel kostet der Spaß? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Megaevent in den Messehallen.

Was ist die Dreamhack?

Die Dreamhack ist ein mehrtägiges Festival für Fans von Computerspielen. Sie findet mehrmals im Jahr an verschiedenen Orten statt – 2022 in Dallas, Jönköping, Valencia, Melbourne, Rotterdam, Hyderabad, Atlanta, Madrid und Hannover – und lockt jedes Mal Zehntausende junge Besucherinnen und Besucher an.

Mit Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Thema Gaming – also das „Zocken“ von Computerspielen wie „Counter-Strike“, „Age of Empires 2“, „League of Legends“ oder die Fußballsimulation „Fifa“. Und wie im „normalen“ Sport geht es auch im professionellen E-Sports längst um richtig viel Geld. Der Gewinner von „Age of Empires 2“ beispielsweise darf sich auf ein Preisgeld in Höhe von 100.000 US-Dollar freuen. Im populären Taktik-Shooter „Counter Strike: Global Offensive“ sichert sich das beste Team 50.000 Euro.

Ein echtes Highlight für Hobbyspieler ist die viertägige LAN-Party in einer der drei Messehallen. Zu „Deutschlands größer LAN-Party“, so die Veranstalter, werden rund 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Für sie werden vor Ort sogar Duschen aufgebaut – damit sie zwischendurch gar nicht erst nach Hause müssen.

Auf drei Bühnen treten E-Sportler in verschiedenen Titeln gegeneinander an – vor Tausenden Zuschauern. © Quelle: Alexander Prautzsch

Kann ich auf der Dreamhack auch selbst zum Controller greifen?

Ja. Es wird sogenannte Free Play Areas geben, in denen Besucherinnen und Besucher einige der angesagtesten PC-Spiele testen können. Außerdem gibt es eine Retro Area mit beliebten Oldschool-Spielen.

Ich mag ja lieber Karten- und Brettspiele. Ist die Dreamhack dann auch etwas für mich?

Auf jeden Fall. Das Gaming steht zwar im Mittelpunkt, es wird aber auch eine 1000 Quadratmeter große „Tabletop Area“ geben. Dort können Besucherinnen und Besucher bei Brett-, Karten- und Pen-and-Paper-Spielen gegeneinander antreten – ganz analog.

Und was gibt es sonst noch zu sehen?

Menschen in kunterbunten Kostümen zum Beispiel. Gemeint ist Cosplay. Dabei stellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Figuren aus Animationsfilmen und Videospielen nach. Eine Jury bewertet die besten Kostüme. Auf den Gewinner warten 5000 Euro.

Wer sich grundsätzlich für das Trendthema Gaming interessiert, kann sich an den diversen Ständen verschiedener Firmen informieren oder bei Diskussionsrunden im Publikum sitzen.

Außerdem gibt es zahlreiche Ausstellungen, Vorführungen und Livemusik.

Mehr als „Zocken“: Bei der Dreamhack präsentieren Unternehmen Neuheiten aus den Bereichen Gaming und E-Sport. © Quelle: Hendrik Schmidt

Wo und wann findet die Dreamhack statt?

Das Gaming-Event steigt von Donnerstag, 15. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember, in den Hallen 11, 12 und 13 auf dem Messegelände Hannover. Die Tore öffnen täglich um 10 Uhr. Die LAN-Party ist am Donnerstag, 15. Dezember, um 10 Uhr gestartet und endet am Sonntag, 18. Dezember, um 17 Uhr.

Wo kann ich Tickets kaufen – und was kosten sie?

Tickets gibt es im Onlineshop der Dreamhack und an der Tageskasse vor Ort. Besucherinnen und Besucher haben die Wahl zwischen Tageskarten (Zugang zu allen Aktivitäten, ohne LAN-Party, 22.50 Euro), dem Festival Pass (Zugang zu allen Aktivitäten für alle vier Tage, ohne LAN-Party, 45 Euro), dem LAN Regular Pass (Zugang zu allen Aktivitäten an allen vier Tagen, inklusive LAN-Party, 99 Euro) und dem LAN Premium Pass (Zugang zu allen Aktivitäten an allen vier Tagen, inklusive LAN-Party, plus Extras, 139 Euro).

Besucherinnen und Besucher können das Ticket am Eingang ausgedruckt oder auf dem Smartphone vorzeigen. Achtung: Personalausweis für die Altersüberprüfung nicht vergessen! Eintritt ab 16 Jahre (Festival) beziehungsweise 18 Jahre (LAN-Party).

Wie komme ich zur Dreamhack?

Am besten mit der Stadtbahn. Entweder mit den Linie 1 und 2 bis zur Haltestelle Laatzen Birkenstraße und zu Fuß weiter. Oder mit der Linie 8 bis Messe/Nord, von dort fährt ein kostenloser Shuttlebus zum Westeingang.

Wer mit dem Auto anreist, kann auf den Parkplätzen 34 und 35 parken. Das Tagesticket kostet 6 Euro.