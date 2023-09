Dreamhack in Hannover: Jetzt steht das Datum fürs Dezember-Festival

„Dean & David“

Rechte Hassparolen an Lokalen in Hannover: Polizei fasst Tatverdächtigen

In Hannover sind in dieser Woche an zwei Lokalen Schmierereien mit rechten Hassbotschaften aufgetaucht. Wenige Stunden nach der Attacke auf eine „Dean & David“-Filiale hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter ausgemacht. Ob es sich um politisch motivierte Taten handelt, ist laut Polizei aber fraglich.