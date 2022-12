﻿Zocken, schlafen, zocken: Zu Besuch bei der Dreamhack-LAN-Party in Hannover

2500 Menschen machen mit bei der riesigen LAN-Party auf der Dreamhack Hannover. Vier Tage nonstop geht das Spektakel, gezockt werden unter anderem „League of Legends“, „Minecraft“ und „Age of Empires“. Für die ganz Harten gibt es sogar einen Schlafbereich und Duschen. Was macht den Reiz aus?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket