﻿Gaming-Industrie muss sparen – Dreamhack Sommer-Festival in Hannover abgesagt

Internationales Gaming-Festival in Hannover: Die Dreamhack soll zweimal jährlich in den hannoverschen Messehallen stattfinden – im Sommer muss die Veranstaltung jedoch ausfallen.

Hannover. Es sollte die Fortsetzung der ersten Dreamhack in Hannover werden – nun hat die Veranstalterin das diesjährige Sommer-Festival jedoch abgesagt. Die Veranstaltung war für das zweite Juni-Wochenende, 8. bis 11. Juni, geplant. Die Dreamhack-Veranstaltenden bedauern die „schwierige“ Entscheidung, arbeiten nun aber bereits an der Winter-Ausgabe im Dezember.

Angespannte Wirtschaftslage kommt im Gaming an

„Wir bedauern, dass unsere Partner und die Community nicht in der Lage sein werden, am lang erwarteten Festival teilzunehmen“, sagt Pressesprecher Nils Lassen. Die weltweit schwierige wirtschaftliche Lage wirke sich auch auf die Gaming- und E-Sports-Industrie aus. „Viele Unternehmen schränken ihre Ausgaben ein, deshalb fehlen uns verbindliche Zusagen der Sponsoren und Aussteller, um im Sommer eine Dreamhack auf die Beine zu stellen, die den Vorstellungen der Community und unserer Partner entspricht“, so Lassen.

Schwere Entscheidung für eine Absage

„Es war eine schwierige, aber notwendige Entscheidung“, heißt es in der Pressemitteilung der Dreamhack Hannover. Fans äußerten sich in den Sozialen Netzwerken enttäuscht. Doch die Veranstalterin Freaks 4U Gaming wolle sich jetzt voll auf das Winter-Festival konzentrieren und die „Winter-Edition zu einem noch besseren Festival machen“.

Die Tickets sollen automatisch auf die Veranstaltung im Dezember übertragen werden. Weitere Informationen zu den Tickets, Rückerstattungen und den Turnieren gibt es in einem FAQ auf der Webseite der Dreamhack Hannover.

Festival ab 2023 regelmäßig in Hannover

Dreamhack Winter-Festival im Dezember 2022: Dreamhack-Veranstalter Michael Haenisch (2.v.l.), Oberbürgermeister Belit Onay (Mitte) und Messechef Jochen Köckler (2.v.r.) posieren mit Cosplayern in "Star Wars"-Kostümen. © Quelle: Peer Hellerling

Zum Auftakt der ersten Dreamhack mit Standort Hannover hatte Organisator Michael Haenisch, Geschäftsführer der Freaks 4U Gaming, verkündet, dass das Gaming-Event ab 2023 zweimal im Jahr stattfinden solle. Auch die Stadt war begeistert – Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat sich zum Ziel gesetzt, aus Hannover eine E-Sports-Stadt zu machen.

Internationale Veranstaltung lockt Gamerinnen und Gamer an

Rund um die Uhr zocken: Bis zu 2500 Gamer machen bei der riesigen LAN-Party der Dreamhack mit. © Quelle: Peer Hellerling

Das Dreamhack-Festival lockt stets zehntausende Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Republik an. Interessierte können zahlreiche Computerspiele – von Klassikern bis hin zu den neusten Veröffentlichungen – ausprobieren, an der viertägigen LAN-Party teilnehmen und bei den Turnieren der Profi-Gamerinnen und Gamer mitfiebern. Die Dreamhack findet 2023 außerdem in San Diego (USA), Melbourne (Australien), Makuhari (Japan), Dallas (USA), Jönköping (Schweden), Valencia (Spanien), Hyderabad (Indien) und Atlanta (USA) statt.