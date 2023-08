﻿Im Rollstuhl mit drei Hunden: Warum sich Sina-Sophie Schachel aus Hannover gegen übergriffige Ratschläge wehren muss

Uetze. Die Kleinste hat die Nase vorn und quasi den Hut auf: Vor dem Jack-Russel-Terrier Elsa kuschen notfalls auch Nanuk und Freya. Aber aufs Wort hören alle drei Hunde, wenn Sina-Sophie Schachel ruft. Elsa sowieso, die bekam die 31-jährige Halterin vor acht Jahren noch als Welpen. Dann kam Nanuk (7) dazu, der zunächst total lieb war, aber plötzlich und unvermutet andere Hunde anbellte und anknurrte.

Und das ist noch nicht alles: Manchmal hat er eine Art Tick, fokale Epilepsie nennt man das, „dann weiß er nicht mehr, wer wir sind“. Er brauche immer die sogenannte Schleppleine, „dass man ihn festhalten kann, wenn er gerade orientierungslos ist“.

Nanuk war „ein Straßenhund in Bulgarien, wir hatten ihn aus dem Tierheim geholt, und es gab einige Überraschungen“, erzählt Sina-Sophie Schachel. Der Mischling mit Schäferhund- und Chow-Chow-Anteil entpuppte sich als Angsthund, „der hatte eigentlich vor allem Angst“. Nummer 3 im Hundebund ist Freya (2), vermutlich ein Windhund-Terrier-Mix, sie hat ebenfalls Angst, vor allem vor Stahlbügeln, „sie muss Traumatisches erlebt haben“. Auch sie ist aus einem Tierheim. Mit den Vierbeinern absolvierte Schachel die Hundeschule, sucht immer wieder eine Hundetrainerin auf, übte und lernte mit ihren Tieren.

Ungefragte Ratschläge

Wenn die Fachassistentin aus dem Jobcenter Lehrte mit ihrem Hundetrio in Wald und Flur unterwegs ist, komme es dennoch oft zu unangenehmen Begegnungen. „Da treffe ich auf andere Hundebesitzer, die mir sagen, ich solle den Hund doch lieber im Tierheim abgeben, das könnte ich doch gar nicht schaffen.“ Menschen mit oder ohne Vierbeiner, die sie mitleidig anglotzten, die 31-Jährige einfach duzten, ihr ungefragt Ratschläge gäben. Oder einfach in die Leinen griffen. Am heftigsten wären Sprüche von völlig fremden Menschen wie: „Wenn ich schon keine Freunde hätte, die Hunde würden ja zu mir halten.“

Kürzlich habe Nanuk sein größeres Geschäft auf einem Weg gemacht, als Sina-Sophie Schachel eine ihrer Freundinnen besuchen wollte. Also schnappte sie sich eine Tüte, um den Kot wie immer im Tütchen wegzunehmen und ihn anschließend zu entsorgen. Eine Frau, die das bemerkt hatte, diskutierte zehn Minuten mit ihr, „meinte, ich bräuchte nicht auf stark machen. Die wurde richtig unangenehm und sauer, weil ich das selbst erledigen wollte“. Zu fragen, ob Schachel Hilfe überhaupt wollte, war der Dame offenbar nicht in den Sinn gekommen.

Mit Fehlbildungen geboren

Schachel ist mit einem Zusammenschluss verschiedener Fehlbildungen, einer sogenannten Vacterl-Assoziation, zur Welt gekommen, „das ist recht selten“. Sie hat nur eine Niere, eine Skoliose, „die Füße sind nicht so, wie sie eigentlich sein könnten“. Außerdem kam sie „mit einem Loch im Herzen zur Welt, das wurde verschlossen und damit war alles gut“. Die 31-Jährige bewegt sich sicher in ihrem behindertengerechten Auto und im Rollstuhl fort. Ein sehr sportlicher Rollstuhl, an dem ihre drei Hunde mit ihr laufen.

Kein Problem: Sina-Sophie Schachel mit ihren Hunden. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wenn Nanuk oder Freya vor einer Angstsituation etwa mit anderen Hunden stehen, nimmt sie ihre Hunde kürzer an der Leine und bleibt mit ihnen am Wegrand. Oder sie bleibt dort, um Fahrradfahrende vorbei zu lassen. Schon kommen ungefragt Hilfsangebote oder sogar Übergriffigkeiten, das Fachwort dafür ist übrigens Ableismus. „Ich weiß gar nicht, warum die Leute mir alles abnehmen wollen, mich irgendwie entmündigen wollen. Und dann noch beleidigt sind, wenn ich diese Art von Hilfe ablehne.“

Ab ins Camp Canis

Immerhin schafft sie Dinge, die viele nicht behinderte Menschen nicht schaffen würden. Beim Camp Canis etwa bewältigte sie zusammen mit Hund und Mann den fünf Kilometer langen Hindernisparcours durch Matsch, Schlamm und Sand, robbte sich im Spezial-Rollstuhl, einem Handbike, durch Tümpel, überwand damit sogar Hänge und Steigungen.

Durch Matsch und Tümpel: Sina-Sophie Schachel und ihr Mann Jonas plus Elsa beim Camp Canis. © Quelle: Karsten Krueger/kk-dogfotos

Schachel ist da durchaus realistisch: „Ich kann nicht alles, aber Jonas, die Hunde und ich kämpfen uns da eben als Team durch.“

Schönes Paar: Sina-Sophie und ihr Mann Jonas Schachel am Tag der Hochzeit. © Quelle: Privat

Mit Elsas Einzug vor acht Jahren, da war Sina-Sophie Schachel noch Single, kamen die Sprüche. „Jemand wie ich sollte keinen solchen Hund haben, weil ich ihm ohnehin nichts bieten könne. Ich soll ihn doch lieber ins Tierheim geben, wenn ich ihn lieb hätte.“ Das sagten ihr fremde Leute, denen sie beim Spaziergang begegnen würde. Bis heute. „Damit musste ich erst einmal umgehen lernen.“ Man müsse immer mehr leisten als andere, um ernst genommen zu werden. „Da höre ich Sprüche, dass mir die Hunde nicht übel nehmen würden, wenn ich mich nicht kreuz und quer mit ihnen durch den Wald schlage. Dann frage ich: Machst Du das mit deinem Hund?“ Ihr Spazierweg hier im Wald ist übrigens gerade 14 Kilometer lang.

Mit Elsa: Der Jack-Russell-Terrier ist der erste Hund, den Sina-Sophie Schachel anschaffte. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Mit Jonas, den sie vor fünf Jahren kennen und lieben lernte, kamen weitere Sprüche. Meist würden fremde Personen denken, „er wäre mein Pfleger“. Und perfide werde es, „wenn sich die Leute freuen, dass eine wie ich überhaupt einen Mann hat“.

