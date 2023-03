﻿Drei Schießereien in drei Monaten: Eine Chronik der Gewalttaten in Hannover

Fall 3: Ende Februar ereignete sich an der Stadtbahnhaltestelle Fiedeler Straße in Döhren die jüngste Schießerei. Ein 22-Jähriger soll einen 34 Jahre alten Familienvater nach einem Streit in der Stadtbahn auf dem Bahnsteig erschossen haben. Der mutmaßliche Täter flüchtete, Zielfahnder nahmen ihn in der vergangenen Woche in der Wohnung seiner Mutter in Hameln fest. „Dass es einen Zusammenhang zwischen allen drei Taten geben könnte, dafür haben wir keine Hinweise“, teilte Oberstaatsanwältin Kathrin Söfker auf Anfrage mit.