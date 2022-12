﻿Dreieck Hannover-Süd: A37 und A7 in Richtung Hildesheim/Kassel kurzfristig gesperrt

Kurzfristig wird am Dienstag im Dreieck Hannover-Süd ein Schaden an der Fahrbahn repariert – das macht eine mehrstündige Sperrung der A7 und A37 in diesem Teilstück nötig. Der Verkehr in Fahrtrichtung Süden (Hildesheim, Kassel) wird umgeleitet.

Die A37 in Richtung Süden ist am Dienstagvormittag gesperrt, die Umleitung führt über die B6 nach Hildesheim.

Hannover. Staufalle im Süden der Region Hannover: Weil im Bereich der dynamischen Verkehrsführung am Dreieck Hannover-Süd kurzfristig ein Fahrbahnschaden behoben werden muss, sind die Autobahnen A7 (bis Hildesheim-Drispenstedt) und A37 am Dienstag in Fahrtrichtung Süd (Hildesheim, Kassel) in der Zeit von 9 bis circa 14 Uhr voll gesperrt. Auf der A7 staut sich der Verkehr zwischen Hannover-Anderten und Laatzen bereits auf einer Länge von zwei Kilometern, es kommt zu Verzögerungen von zehn Minuten (Stand: 10 Uhr).

Autofahrerinnen und Autofahrer werden von der A7 an der Anschlussstelle Laatzen (U48) über die B443 in Richtung Rethen und dann über das Kreuz Laatzen auf die B6 nach Hildesheim und dort wieder auf die Autobahn umgeleitet. Wer sonst die A37 nutzt, verlässt nun den Messeschnellweg in Richtung B6 nach Hildesheim.

Der Schwerlastverkehr auf der A2 mit Ziel in Richtung Kassel wird gebeten, die Umleitungsstrecke über A2, Braunschweig und A39 zu nutzen.

