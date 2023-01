﻿Mit Krone und Gewand: Sternsinger besuchen in Hannover Ministerpräsident Weil, Landtag und Rathaus

Anlässlich des Dreikönigstags haben die Sternsingerinnen und Sternsinger den niedersächsischen Landtag, die Staatskanzlei und das Neue Rathaus gesegnet. Die Spenden gehen in diesem Jahr an Hilfsprojekte in Indonesien.

Hannover. Der Dreikönigstag ist in Niedersachsen zwar kein Feiertag, trotzdem tummelten sich die Sternsingerinnen und Sternsinger des Bistums Hildesheim im niedersächsischen Landtag. Mit individuell bestickten Kronen auf dem Kopf und in bunte Gewänder gehüllt segneten die Kinder der katholischen Gemeinden den Haupteingang des Landtagsgebäudes am Leineufer mit dem Spruch „Christus mansionem benedicat“ („Christus segne dieses Haus“). Zuvor besuchten sie den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) und sangen mit ihm gemeinsam in der Staatskanzlei.

Erster Stopp: Die Sternsingerinnen und Sternsinger des Bistums Hildesheim singen gemeinsam mit Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) in der niedersächsischen Staatskanzlei. © Quelle: dpa/Moritz Frankenberg

Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) nahm die Gruppe im Parlament persönlich in Empfang. „Prächtig seht ihr aus. Ihr bringt Musik, Licht und Hoffnung in den Landtag“, sagte sie im Plenarsaal. Naber lobte den Zusammenhalt der jungen Gläubigen. Das spende Mut.

Motto ist Kinderschutz

In diesem Jahr steht das Dreikönigssingen unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Obwohl die Kinderrechte den Alltag der Jüngsten sicherer machen sollen, sei Gewalt noch immer omnipräsent, sagte die Landtagspräsidentin. „Es geht nicht nur um den Schlag ins Gesicht. Es kann ebenso ein böses Wort sein oder eine Berührung, die man nicht möchte.“

Das Geld, das die Sternsingenden mit ihrer Aktion sammeln, geht diesmal an die indonesische Nichtregierungsorganisation „Alit“. Sie engagiert sich für gefährdete Kinder und bietet Kurse an, um Gewalt vorzubeugen. Insgesamt 300 Euro verteilte Naber auf die Spendendosen der verkleideten Sängerinnen und Sänger.

„Christus segne dieses Haus“ – Lucius Albert (9) aus Burgdorf durfte den Segensspruch über der Bürotür von Landtagspräsidentin Hanna Naber anbringen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Den Segen sprachen Leonidas und Lilith Albert von der St.-Nikolaus-Gemeinde in Burgdorf. Die Kinder von Sternsingorganisatorin Anne-Kathrin Albert sind bereits erfahren – immerhin waren sie 2019 bei der Spendenaktion im Kanzleramt dabei und trafen die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dennoch waren sie vor ihrem Auftritt nervös. „Ich konnte gar nicht einschlafen, weil ich so aufgeregt war“, sagte der 14-jährige Leonidas. Den Geschwistern ist das Sternsingen wichtig. „Das macht mir Spaß, weil ich armen Kindern helfen kann und Süßigkeiten bekomme“, erklärte Leonidas’ kleiner Bruder Lucius Albert. Er durfte den Segensspruch zusätzlich an der Bürotür der Landtagspräsidentin anbringen. Nach einer Stärkung mit Schokokuchen und Kakao ging es für einen Teil der Sternsingerinnen und Sternsinger weiter ins Neue Rathaus. Dort empfing sie Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Von Monika Dzialas