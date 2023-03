﻿Drillinge: Berberlöwen im Zoo Hannover haben Nachwuchs

Stellplätze und Reittraining schnell ausgebucht: Die „Calm River Ranch“ in der Wedemark will ein „Glücksort für Pferde und Menschen“ sein

Artgerechte Pferdehaltung in harmonischer Umgebung – dafür steht die „Calm River Ranch“ in Gailhof in der Wedemark. Die Betreiber bieten Stellplätze und Reittraining an, aber auch Auszeiten mit Pferden – wie jetzt am Sonnabend, 4. März. Auch, wer noch nie geritten ist, kann dann Pferde striegeln und sie ausführen.