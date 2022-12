﻿Land Niedersachsen richtet weitere Messehalle in Hannover als Notunterkunft für Geflüchtete ein

Hannover. Immer mehr Geflüchtete suchen Schutz in Niedersachsen – daher erweitert das Land seine Kapazitäten für die Erstaufnahme. Am Freitag hat das Land eine weitere Halle auf dem Messegelände Hannovers in Betrieb genommen. Dort ist Platz für bis zu 2000 Geflüchtete. Damit betreibt das Land jetzt insgesamt drei Notunterkünfte in hannoverschen Messehallen. Von dort aus werden die Vertriebenen auf niedersächsische Kommunen verteilt.

Messegelände: Platz für 8500 Menschen

Die Stadt Hannover hat ihrerseits zwei Hallen angemietet und kann optional auf eine dritte zurückgreifen. Zusammen mit den Kapazitäten des Landes könnten auf dem Messegelände insgesamt bis zu 8500 Schutzsuchende vorübergehend untergebracht werden. Damit bereiten sich Stadt und Land auf weitere Zuwanderung von Geflüchteten vor, nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Ländern.

Zuwanderung: Immer mehr Menschen aus der Ukraine und aus anderen Ländern suchen Schutz in Niedersachsen und Hannover. © Quelle: Nancy Heusel

Land verdreifacht Aufnahmekapazitäten

„Voraussichtlich werden bis Jahresende 2022 etwa 110.000 ukrainische Kriegsvertriebene nach Niedersachsen gekommen sein“, sagt die Sprecherin des niedersächsischen Innenministeriums, Nadine Bunzler-Devoucoux. Hinzu kommen Asylsuchende aus anderen Ländern. Man rechne im laufenden Jahr mit bis zu 23.000 Zugängen, sagt die Sprecherin. Für das kommende Jahr sei kein Rückgang, sondern eher eine Verstetigung dieser Zahlen zu erwarten.

Daher stockt das Land seine Aufnahmekapazitäten jetzt erheblich auf. Bis Ende des Jahres wird das Land in ganz Niedersachsen voraussichtlich 15.000 Unterkunftsplätze eingerichtet haben. „Das entspricht einer Verdreifachung der Plätze innerhalb eines Jahres“, sagt Bunzler-Devoucoux.

Suche nach weiteren Unterkünften?

Nicht nur in Messehallen kommen die Schutzsuchenden unter. Das Land nutzt vier Jugendherbergen in Niedersachsen als erstes Obdach für Flüchtlinge. Eine hannoversche Bildungseinrichtung berichtet, dass das Innenministerium angefragt habe, ob Seminarräume als Notunterkunft über die Feiertage zur Verfügung stünden. Bei Bedarf könne auch ein Duschcontainer im Hof aufgestellt werden, hieß es aus dem Ministerium. Offiziell will das Ministerium eine solche Anfrage nicht bestätigen. „Dazu liegen uns keine Informationen vor“, sagt die Sprecherin.