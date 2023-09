Familienfest

Gemeinsam den Kürbis in Form bringen: Kürbisschnitzen ist eine beliebte Attraktion bei Klein und Groß – wie hier im vergangenen Jahr in Wilkenburg.

Am letzten Samstag im September findet das jährliche Kürbisfest für Familien auf dem Hof Brandes statt. So auch in diesem Jahr. Von Kinderschminken bis Livemusik: Das ist geplant.

