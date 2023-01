Beim DRK in Springe am Deister laufen die Fäden der Spenderblutversorgung in Niedersachsen zusammen. Aktuell bedeutet das Mangelverwaltung – bei drei Blutgruppen sind die Bestände im Labor bedrohlich tief. Benötigt werden mehr Spender und Spenden.

Springe/Hannover. Das Krankenhaus Siloah am Ihmeufer in Hannover hat am Mittwoch beim zentralen Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Springe angerufen und Blutpräparate bestellt, die bis 18 Uhr geliefert sein sollen. Christopher Helbrecht, der dort im Vertrieb arbeitet, stellt die Sendung zusammen, packt alles in eine blaue Kühlbox aus Styropor und stellt diese abholbereit. Das Gewünschte haben sie in diesem Fall in Springe parat.