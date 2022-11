﻿Macht das Helfen in der Dauerkrise noch Spaß?

Hannover. Klimakrise und Corona, der nahe Krieg und die Geflüchteten, Armut und Bürgerkriege in der Welt mit ihren Folgen auch für uns, Bombenfunde aus dem Zweiten Weltkrieg und die dazugehörigen Evakuierungen tausender Menschen, die kleinen und großen Katastrophen ganz in unserer Nähe und dann auch noch der Betrieb von Kitas und Seniorenheimen– es gibt viel zu tun für die Hilfsorganisationen. Doch auch die leiden unter der demografischen Entwicklung. Nicht nur das: Pöbler und Gaffer bedrängen sogar Notfall- und Rettungssanitäter, Egoisten behindern Rettungseinsätze – macht es da überhaupt noch Spaß, ehren- und hauptamtlich zu helfen?

Bei der 75. DRK-Landesversammlung Niedersachsen im HCC wurde doch recht deutlich: Ja, helfen lohnt sich! Ines Engel, Vize-Präsidentin im DRK-Kreisverband Bremervörde, Ralf Seebode, Leiter der Rettungsschule Goslar und Holger Klünder aus dem Emsland, Landesbereitschaftleiter für die Ehrenamtlichen, können das nur unterschreiben.

Ukraine-Krieg hat viele motiviert zu helfen

Warum sollte noch jemand bei Hilfsorganisationen wie dem deutschen Roten Kreuz mitarbeiten, Frau Engel? „Wir erleben Gottseidank, dass die Hilfsbereitschaft in Deutschland ungebrochen ist, gerade in Krisenzeiten.“ Da wäre es auch egal, welche Krise man gerade bewältigen müsse. „Wir stehen füreinander ein, und da merken dann auch die Bürgerinnen und Bürger, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement ist.“ Mit Ausbruch des Ukraine-Krieges wäre „so viel Hilfsbereitschaft, so viel ehrenamtliches Engagement dazu gekommen“.

Gern dabei: Ines Engel aus dem DRK-Kreisverband Bremervörde beim 75. DRK-Landesversammlung Niedersachsen im HCC. © Quelle: Ilona Hottmann

Täuscht also der Eindruck, dass Helfende ausgebrannt und angespannt sind? „Es gibt sicherlich Stress, die Leute sind belastet durch die erste Flüchtlingswelle 2015, dann kam die Pandemie, jetzt der Krieg, da gibt es auch mal Durchhänger“, sagt Seebode. „Aber die Leute ducken sich nicht weg, die motivieren sich immer wieder selbst. Auch weil sie wissen, dass es keiner tut, wenn sie es nicht machen.“

Ist stolz auf die Ehrenamtlichen: „Die Leute ducken sich nicht weg“, sagt Ralf Seebode. © Quelle: Ilona Hottmann

Gerade in der Kriegs- und Flüchtlingsarbeit sei entweder eigenes Erleben oder das von Eltern und Großeltern berichtete Erleben vorhanden. Diese würden sagen: „Damals ist uns geholfen worden. Nun stehen wir dafür ein.“ Wenn dann noch die Anerkennung aus der Bevölkerung käme, würde das erneut motivieren. „Es gibt nichts Schöneres, als jemanden geholfen zu haben und die Person sagt einfach nur Danke.“

Beschimpfungen im Rettungseinsatz

Und ist die Beschimpfung von Helfern ein Problem? „Im Rettungsdienst kommt es vor, dass Rettungspersonen sogar angegriffen werden“, weiß Holger Klünder. Im Ehrenamt passiere es eher nicht, dass man angefeindet oder beschimpft werde. Im Hochwassereinsatz im Ahrtal „war es am Anfang für die gesamte Bevölkerung schwierig, als wir dann kamen, waren die Leute total dankbar. Die Motivation der Einsatzkräfte wurde so vor Ort immer wieder gesteigert“.

Helfen lohnt sich, findet trotz aller Schwierigkeiten auch Holger Klünder. © Quelle: Ilona Hottmann

Bringen solche Einsätze sogar noch ehrenamtlich helfende Hände? „Definitiv“, sagt Ines Engel. „Da haben wir auch die geringsten Schwierigkeiten, Freiwillige zu finden. Das größere Problem findet sich in den Ortsvereinen in der alltäglichen Arbeit.“ Leute zu finden, die beispielsweise beim Seniorennachmittag helfen oder ein Kinder-Angebot aufzustellen, sei erheblich schwieriger. „Das ist die demografische Entwicklung.“ Viele würden auch zu viel arbeiten, hätten gerade noch Zeit für ein Hobby. „Wir können froh sein, wenn das das DRK ist“.

Wie kann man nun die Ehrenamtlichen gewinnen, die bisher mit Hilfsorganisationen nichts am Hut hatten? „Sich ehrenamtlich zu engagieren, gibt eine ganz große Befriedigung, wenn man Menschen in Not zur Seite stehen kann und dafür ein einfaches Dankeschön bekommt“, findet Ralf Seebode. Jeder, der Zeit und Muße habe, sei eingeladen mitzumachen.

Klünder macht darauf aufmerksam, dass „man in der Gemeinschaft, in einer Kameradschaft, egal welchen Alters, etwas bewegen kann“. Früher brauchte man gewisse Voraussetzungen, heutzutage „finden wir für jeden eine Aufgabe, die zu ihm oder ihr passt. Wir sind ja sehr breit aufgestellt“. Ines Engel sieht auch einen Kernpunkt darin, „Gemeinschaft zu erleben, nicht alleine zu sein. Etwas zu geben und dafür etwas zurück zu bekommen. Und festzustellen, dass man nicht alles mit Geld bezahlen kann, sondern dass Miteinander, Menschlichkeit, Wärme viel wichtiger sind.“

Auch Ausbildungen werden angeboten

23.500 hauptamtliche Beschäftigte und 21.000 Ehrenamtliche engagieren sich im Landesverband Niedersachsen. Das DRK bildet auch in verschiedenen Berufen aus und bietet Plätze im Bundesfreiwilligendienst, zur Zeit gibt es 480 junge Menschen in diesem Bereich.

Von Petra Rückerl