﻿Region Hannover: Ermittler finden 160 Kilo Marihuana in Gemüsetransporter

Hannover. Es ist der zweite größere Ermittlungserfolg gegen Drogenhändler in der Region Hannover in einem Monat: Fahnderinnen und Fahnder haben am Montag in Bissendorf (Wedemark) etwa 160 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Im Zuge der Aktion nahmen die Einsatzkräfte vier Männer vorläufig fest. Zuletzt waren am 13. April sechs mutmaßliche Drogenhändler in der Region Hannover erwischt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei dem Zugriff auf einem Firmengelände in Bissendorf wurden drei Männer festgenommen. Sie waren gerade dabei, einen Gemüsetransport aus Spanien zu entladen. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes Niedersachsen (LKA) mitteilt, waren die Lebensmittel für eine Kaufhauskette in Norddeutschland bestimmt. „Offensichtlich wurde der Transporter jedoch für den Rauschgiftschmuggel genutzt“, sagt LKA-Sprecher Philipp Hasse. Auch der spanische Fahrer ist in Haft.

Straßenverkaufswert der Drogen: 750.000 Euro

Offenbar waren die Lebensmittel nur Tarnung. Denn die drei Beschuldigten hatten zuvor mehrere große Taschen aus dem Lkw entladen. In den Sporttaschen befanden sich insgesamt rund 160 Kilo Cannabis, die beschlagnahmt wurden. Der Straßenverkaufswert: 750.000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Hauptbeschuldigte hielt sich beim Zugriff nicht an der Lagerhalle in Bissendorf auf. Den 35-Jährigen nahmen die Einsatzkräfte an dessen Wohnanschrift in Ronnenberg fest. Die anderen drei Beschuldigten sind zwischen 32 und 65 Jahren alt. „Den vier Männern wird nun die Beteiligung an der Einfuhr von und das Handeltreiben mit großen Mengen Cannabis vorgeworfen“, so LKA-Sprecher Hasse. Die Festgenommenen sollen nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zweiter Schlag gegen Drogenhändler seit April

Insgesamt wurden sieben Wohnungen und die Gewerbehalle in der Region Hannover durchsucht. Dabei wurden insgesamt knapp 162 Kilogramm Cannabis, mehrere Tausend Euro Bargeld, Handys, Laptops und ein Pkw beschlagnahmt. An der Aktion waren das LKA, das Zollfahndungsamt sowie die Staatsanwaltschaft Hannover der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift beteiligt.

Erst am 13. April waren 200 Einsatzkräfte in der Region Hannover erfolgreich gegen Drogenhändler vorgegangen. Es wurden sechs Männer festgenommen, die als Drogenkuriere und Zwischenhändler einer organisierten Kokainbande gearbeitet haben sollen. Sie sollen Rauschgift mit einem Straßenverkaufswert von 5,2 Millionen Euro gehandelt haben. Die am Montag festgenommenen Männer gehören offenbar nicht zu dieser Organisation.