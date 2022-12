﻿Ein Kilogramm Kokain an Bord: Polizei fasst Drogendealer in Luxus-Mercedes

Ein 45-Jähriger ist am Donnerstag einer Zivilstreife der Polizei durch seine Fahrweise aufgefallen. Auf dem Parkplatz vom Zoo Hannover kontrollierten ihn die Beamten – und fanden größere Mengen Kokain und Bargeld. Weitere Funde machten die Ermittler in der Wohnung des mutmaßlichen Dealers.

Drogendealer gefasst: Ein Mann war in einem Mercedes CLS und mit einer größeren Menge Kokain unterwegs.

Hannover. Die Polizei Hannover hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Drogendealer gefasst und in Gewahrsam genommen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fanden die Beamten insgesamt ein Kilogramm Kokain sowie größere Mengen Bargeld im Luxus-Mercedes des 45-Jährigen. Mittlerweile hat ein Haftrichter entschieden, dass der Mann in Untersuchungshaft muss.

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Hannover mitteilen, war der mutmaßliche Dealer am Donnerstag gegen 10.30 Uhr einer Zivilstreife aufgefallen. Der Mann war in seinem Mercedes CLS im Zooviertel unterwegs und erregte das Interesse der Beamten durch seine auffällige Fahrweise. Auf dem Parkplatz vom Zoo kontrollierte die Polizei den Sportwagen. Darin fanden die Ermittler einen Umschlag, dessen Inhalt sich als Kokain herausstellte.

Polizei durchsucht Wohnung – und findet mehr Drogen und Geld

„Darüber hinaus wurden im Kofferraum mehr als 15.300 Euro Bargeld gefunden, die wie die 800 Gramm Drogen in dem Umschlag beschlagnahmt wurden“, sagt Michael Bertram von der Polizei Hannover. Über die Staatsanwaltschaft Hannover erwirkte die Polizei Durchsuchungsbeschlüsse für den Mercedes und die Wohnung des Mannes. Bei der Vollstreckung stießen die Einsatzkräfte in dem Fahrzeug auf weitere 200 Gramm Kokain. „Auch diese Substanz sowie das gesamte Fahrzeug wurden beschlagnahmt“, so Bertram.

Bei der Durchsuchung der Wohnung an der Vahrenwalder Straße entdeckten die Einsatzkräfte noch mehr Drogen und Bargeld: Weitere 400 Gramm Kokain, 14 Gramm Marihuana sowie rund 19.500 Euro. Die Funde sowie diverse Verpackungsmaterialien für Drogen und mehrere Mobiltelefone wurden beschlagnahmt.

Der Dealer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen und am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete für den Tatverdächtigen U-Haft an.