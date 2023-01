﻿Minderjährige fliegen bei Maskenkontrolle in Zug auf – mit fast 40 Gramm Marihuana

Die Bundespolizei hat am Freitag in einem Zug Jugendliche auf die Maskenpflicht hingewiesen. Dabei fiel den Beamen strenger Cannabisgeruch auf, der aus eine Tasche drang. Die vier Minderjährigen bestritten, dass ihnen das Gepäck gehöre. Doch ein weiterer Fund brachte sie in Verlegenheit.

Hannover. Noch bis Ende Januar gilt die Maskenpflicht in Bahnen und bis dahin wird sie auch noch kontrolliert. Ein Verstoß gegen die Tragepflicht wurde am Freitagabend vier Jugendlichen in einer Regionalbahn von Hannover in Richtung Bielefeld zum Verhängnis. Ein 15-Jähriger, zwei 16-Jährige und ein 17-Jähriger waren nämlich ohne erforderliche Maske unterwegs. Zivilbeamte der Bundespolizei sprachen die vier Jugendlichen gegen 22 Uhr darauf an.

„Dabei fiel den Bundespolizisten ein ungewöhnlicher Geruch von Marihuana auf“, sagt Behördensprecher Kevin Müller. Nachdem die Jugendlichen kontrolliert wurden, entdeckten die Beamten eine schwarze Tasche unter den Sitzen. Darin fanden sie etwa 33 Gramm Marihuana, eine Feinwaage und ein Prepaidhandy. „Die Minderjährigen stritten ab, dass ihnen die Tasche gehöre“, so Müller. Bei einem 16-Jährigen fanden die Beamten allerdings noch weitere fünf Gramm Marihuana.

In Wunstorf wurde die zuständige Landespolizei informiert. Auf dem Polizeikommissariat wurden dann auch die Eltern verständigt. Die Drogen, das Prepaidhandy wie auch die weiteren mitgeführten Handys der Jugendlichen wurden sichergestellt.