Drogenhandel: Spezialeinsatzkräfte schlagen in Hannover-Linden zu

Hannover. Spezialeinsatzkräfte vom Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) haben am Dienstag, 18. Juli, zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Außerdem wurden in Linden-Süd zwei Wohnungen durchsucht. Beamte vom LKA und vom Zollfahndungsamt Hannover beschlagnahmten dabei eine größere Menge Rauschgift: 70 Kilogramm Marihuana und 130 Kokain mit einem Straßenverkaufswert von etwa 250.000 Euro.

Einsatzkräfte hatten die beiden mutmaßlichen Dealer (38 und 34) zuvor bei einem Drogengeschäft in Linden-Süd observiert. „Der 34-jährige Mann stieg anschließend allein in ein Fahrzeug und fuhr über die Autobahn nach Braunschweig und wurde hier schließlich kontrolliert und festgenommen“, sagt LKA-Sprecher Philipp Hasse. In seinem Auto fanden Beamte mehrere Kilo Cannabis.

Cannabis war in Reisekoffern verpackt

Unmittelbar danach schlugen die Beamen in Linden-Süd zu. Sie nahmen den 38-Jährigen fest, gegen ihn lag bereits ein Untersuchungshaftbefehl vor. Mehrere verwunderte Kunden an einem Kiosk an der benachbarten Tonstraße beobachteten den LKA-Einsatz am späten Nachmittag und sahen zu, wie der 38-Jährige abgeführt wurde. Nach Informationen dieser Zeitung klickten die Handschellen in dessen Wohnung an der Dreikreuzenstraße. Diese und eine weitere Wohnung des Beschuldigten am nahe gelegenen Allerweg wurden durchsucht.

Cannabis in Koffern und Taschen verpackt: In Hannover-Linden wurden zwei Wohnungen eines mutmaßlichen Drogendealers durchsucht. © Quelle: LKA Niedersachsen

„Die Beamten fanden in beiden Wohnungen erhebliche Mengen Marihuana in großen Reisekoffern und einer Reisetasche vor“, sagt LKA-Sprecher Hasse. Auch fertige Verkaufseinheiten Cannabis, verpackt in Ein-Kilo-Beuteln, mehrere Handys, Waagen und 3000 Euro Bargeld stellten die Beamten sicher.

Ermittlungen laufen seit April

Die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Hannover gegen den 38-Jährigen hatten bereits im April begonnen. Ihm wird die Beteiligung an der Einfuhr und dem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in großen Mengen vorgeworfen. Dazu gehört auch die Beteiligung an einem Rauschgiftgeschäft mit mehreren 100 Kilogramm Marihuana im Februar 2021.

Der 38-jährige Beschuldigte soll zur Durchführung der Tat auch einen verschlüsselten Messengerdienst genutzt haben. Ob und wie er mit den Drogengeschäften zusammenhängt, das müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Beide Männer werden am Mittwoch, 19. Juli, einem Haftrichter am hannoverschen Amtsgericht vorgeführt.

