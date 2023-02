﻿Drogenhandel: Ermittler durchsuchen Objekte in Hannover und Lehrte

Polizei und Ermittler vom Landeskriminalamt waren in der Region Hannover im Einsatz. Mehrere Orte wurden durchsucht. Der Grund: Handel mit Betäubungsmitteln in großer Menge.

Hannover. Einsatzkräfte der Polizei und des LKA haben am Mittwoch mehrere Objekte in Hannover und bei Lehrte durchsucht. Grund: Handel mit Betäubungsmitteln in großer Menge. „Seit dem Morgen durchsuchen Beamte der Polizeidirektion Hannover und Ermittler des LKA auf Beschluss der Staatsanwaltschaft Hildesheim mehrere Örtlichkeiten“, sagt eine Sprecherin der Polizei Hannover auf Anfrage. Die entsprechenden Ermittlungen liefen bereits seit neun Monaten.