﻿Sie sollen Hunderte Kilo Drogen importiert haben – Ermittler nehmen sechs Verdächtige fest

Castingshow

„DSDS“: So bereitet sich Kiyan Yousefbeik aus Hannover auf das Finale vor

Der Titel ist zum Greifen nahe: Kiyan Yousefbeik will am 15. April Deutschlands nächster Superstar werden. Der Hannoveraner will bei der RTL-Castingshow „DSDS“ mit drei Songs überzeugen. Wir haben mit dem 25-Jährigen gesprochen!