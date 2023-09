﻿Drohbrief an Moschee in Hannover: Polizei fasst Verdächtige in Hessen

Hannover/Darmstadt. Die Polizei in Hessen hat möglicherweise die Schreiberin des Hakenkreuz-Drohbriefs an die Moschee am Weidendamm in Hannover gefasst. Wie Ermittler und Staatsanwaltschaft in Darmstadt mitteilen, handelt es sich um eine 46-Jährige aus Wiesbaden. Seit Monaten soll sie deutschlandweit Hassschreiben an muslimische und jüdische Einrichtungen sowie Lokalpolitiker und Konsulate verschickt haben.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt spricht von mindestens vier Moscheen – neben Hannover noch in Essen und Remscheid. „Die Taten begannen am 7. Februar“, sagt Oberstaatsanwalt Robert Hartmann. Die Millî-Görüş-Gemeinde in der Nordstadt fand den Drohbrief Ende Juli im Briefkasten. Hartmann schließt nicht aus, dass die 46-Jährige dahinter steckt. Ob die Frau beispielsweise auch für weitere Drohbriefe in Niedersachsen verantwortlich ist, ist Teil der Ermittlungen.

Polizei findet auch zahlreiche Tiere – lebende und tote

Die Polizei durchsuchte neben ihrer Wiesbadener Wohnung drei weitere Adressen in Mühltal. Hartmann: „Hierbei konnten die Beamten zahlreiche Beweismittel, darunter auch Blanko-Postkarten, sicherstellen.“ Abgesehen davon fanden die Ermittler zahlreichen Gänse, Puten, Tauben, Katzen, Hunde und Hühner sowie tote Tiere. Deshalb kam eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz hinzu.

