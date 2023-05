Mehr als zwei Jahre Bauzeit

Modernisierte Ihmeschule in Linden: Neue Mensa kommt bei Schülern gut an

Für 10,3 Millionen Euro wurde die 110 Jahre alte Ihmeschule an der Badenstedter Straße in Linden in den vergangenen 28 Monaten saniert – jetzt kehren Schülerinnen und Schüler wieder in das historische Gebäude zurück. Es hat nun eine eigene Mensa und bietet deutlich mehr Komfort.