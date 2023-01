﻿„DSDS“: Nancy Ceesay aus Hannover rappt, Mann aus Langenhagen hat Schäfer Heinrich dabei

Die eine will es mit Rap schaffen, der andere mit Schlager: Nancy Ceesay (19) aus Hannover und der Langenhagener Jean-Louis Pawellek (24) treten am 1. Februar (RTL, 20.15 Uhr) bei „DSDS“ an. Wir wissen, wie die beiden das schaffen wollen!

Hannover. Sie stellt im Gespräch von Anfang an klar: „Ich singe nicht, ich rappe!“ Nancy Ceesay (19) ist es wichtig, den Unterschied zu machen. Während Sängerinnen und Sänger „ihre Message und Emotionen mehr in den Tönen“ transportieren, „liegt mein Fokus in den Worten“. Und die hat die Hannoveranerin nun im Casting vor der „Deutschland sucht den Superstar“-Jury ausgepackt! Da hat Ceesay den Song „Boss Bitch“ von Doja Cat (27) performt, zu sehen am Abend des 1. Februar ab 20.15 Uhr bei RTL.

„Der Druck vor dem Auftritt war enorm“, gesteht die 19-Jährige aus der Südstadt. Was aber nicht nur daran gelegen hat, vor den Juroren Dieter Bohlen (68), Pietro Lombardi (30), Katja Krasavice (26) und Leony (25) abzuliefern. Generell fällt es ihr schwer, vor Publikum aufzutreten, seit sie von Mitschülerinnen und Mitschülern gemobbt worden ist. „Bei Schulprojekten war ich Leadstimme“, erzählt sie. Aber anstatt Applaus für ihren Gesang gab’s Häme: „Sie fanden mich zu fett, zu groß, zu klein, hatten einfach an allem etwas auszusetzen“, erinnert sie sich an diese ätzende Zeit. „Sie haben meine komplette Persönlichkeit angegriffen. Das war gar nicht auf meine Stimme bezogen“, weiß die junge Frau mit den gambischen Wurzeln heute.

https://www.instagram.com/p/ClMWXcGIzL0/

Ist ihre Entscheidung, zu rappen, eine Art Protest? „Gut möglich.“ Ihr ist es wichtig, über das Erlebte zu sprechen – auch wenn es ihr merklich schwerfällt. „Es tut weh. Viele glauben, dass sie perfekt sein müssen.“ Jedenfalls hat sie wegen der Vorkommnisse die Schule gewechselt, machte das Abi schließlich an der IGS Büssingweg. In dieser Zeit hat sie angefangen zu tanzen und sich intensiv mit Musik zu beschäftigen: „Ich wurde vom introvertierten Menschen zu einem, der aus sich rausgeht. Nur noch manchmal scheint die Persönlichkeit von früher durch.“

Die Jury der Jubiläumsstaffel: (von links)Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. © Quelle: RTL+

Ihre große Schwester, zur Familie gehören fünf Kinder, hat sie auf das „DSDS“-Casting aufmerksam gemacht. Die Jubiläumsstaffel in diesem Jahr ist die letzte Chance, Deutschlands Superstar zu werden – danach ist ja Schluss mit der Castingshow. Den Song „Boss Bitch“ hat sie sich ausgesucht, „weil ich finde, dass er geil klingt. Ich mag Lieder, die selbstbewusst sind.“ Zu ihren Vorbildern gehören Nicki Minaj (40) und die K-Pop-Boygroup BTS.

Aktuell absolviert Ceesay ein Freiwilliges Wissenschaftliches Jahr an der Leibniz Universität („Ich interessiere mich sehr für Naturwissenschaften und Architektur“), hat sich dort auch schon für ein Studium des Bauingenieurwesens beworben. Mal schauen, ob ihr da nicht doch noch eine Gesangskarriere in die Quere kommt ...

Prominenter Begleiter: Jean-Louis Pawellek (links) aus Langenhagen hat Schäfer Heinrich mitgebracht. © Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

24-Jähriger aus Langenhagen hat Schäfer Heinrich dabei

Das versucht übrigens noch jemand aus der Region: Jean-Louis Pawellek (24) aus Langenhagen. Der hat ein besonderes Faible für volkstümliche Schlager. Besonders für die Lieder, die er als Kind durch seinen Opa kennengelernt hat. Mit kleinen Auftritten auf dem Land und einigen TV-Auftritten in diversen Shows blickt der 24-Jährige schon auf eine gewisse Bühnenerfahrung. Besonders bei Ü-50-Publikum kommt der junge Mann, der sogar schon mit Stars wie den Amigos auf der Bühne stand, gut an.

Bei seinem Auftritt hat er einen prominenten Unterstützer an der Seite: Schäfer Heinrich (56). Die beiden verbindet eine ganz besondere Freundschaft. Auch hier könnte es spannend werden, was die Jury zu diesem Auftritt im Doppelpack zu sagen hat. In der vorherigen Sendung hatte es für Julian Meggers (19) aus der Wedemark jedenfalls nicht gereicht. Er war mit seinem Song „So bist Du“ von Peter Maffay (73) angetreten, hatte sich als riesengroßer „DSDS“- und Dieter-Bohlen-Fan geoutet – Letzteres kann man nach den jüngsten sexistischen Äußerungen des Pop-Titans schon gar nicht mehr nachvollziehen. Außerdem konnte der 19-Jährige alle Siegerinnen und Sieger aus der bisherigen Staffeln fehlerlos hintereinander aufsagen. Genützt hat ihm das am Ende allerdings nicht.