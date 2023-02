﻿„DSDS“: Diese vielversprechenden Kandidatinnen und Kandidaten aus Hannover und Umgebung singen sich in den Recall

Hannover. Elf Castingshows, sechs Recall-Folgen, drei Liveshows: Dieter Bohlen sucht in seiner Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ Gesangstalente aus der ganzen Republik. Zur 20. Jubiläumsstaffel ist der 68-Jährige wieder höchstpersönlich dabei – und sorgte bereits in einer der ersten Folgen gewohnt zuverlässig mit sexistischen Äußerungen für Schlagzeilen. Außerdem sitzen Pietro Lombardi (30), Katja Krasavice (26) und Leony (25) in der Jury. Für die Kandidatinnen und Kandidaten ist es die letzte Gelegenheit, „Superstar“ zu werden. Nach 2023 soll die RTL-Show eingestellt werden.

Das letzte Mal sucht Deutschland den Superstar – und auch aus der Region Hannover kämpfen Kandidatinnen und Kandidaten um den Titel.

Nancy Ceesay aus der Südstadt

Rap statt Gesang: Nancy Ceesay aus Hannover will mit ihrer Kunstform die Jury überzeugen. © Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

Mit dem Song „Boss Bitch“ von Doja Cat (27) hat sich die 19-jährige Hannoveranerin in den Recall gerappt. Am 1. Februar zur Primetime ab 20:15 Uhr strahlte RTL ihren Castingauftritt aus. Der Auftritt war für Nancy Ceesay auch eine Überwindung: In der Schulzeit wurde sie von Mitschülerinnen und Mitschülern gemobbt, seitdem falle es ihr schwer, vor Publikum aufzutreten, erzählte die junge Frau mit gambischen Wurzeln. In der Abi-Zeit fing Ceesay an zu tanzen und sich intensiv mit Musik zu beschäftigen.

Ihre große Schwester hat sie auf das „DSDS“-Casting aufmerksam gemacht. Insgesamt hat die Rapperin vier Geschwister. Derzeit absolviert Ceesay ein Freiwilliges Wissenschaftliches Jahr an der Leibnitz Universität und hat sich dort auch schon für Bauingenieurswesen beworben.

Calvin Terence aus Hannover-Mitte

Eine Runde weiter: Calvin Terence aus Hannover hat in der Casting-Runde alle Jurymitglieder mit seinem Gesang überzeugt. © Quelle: RTL +

Musik war schon immer Teil seines Lebens, erzählt der 22 Jahre alte Calvin Terence. Wegen einer verlorenen Wette hat sich der Bundeswehrsoldat aus Hannover für die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ beworben und ist mit seiner Interpretation von „Make You Feel My Love“ von Adele (34) und „Lego House“ von Ed Sheeran (31) am 21. Januar eine Runde weitergekommen. Er sei schon immer Fan der Show gewesen, erzählt der Hannoveraner. Alle vier Jurymitglieder gaben ihm die Daumen hoch. Als bekennender Feminist schätzt der 22-Jährige besonders die Meinung der Jurorinnen Leony (25) und Katja Krasavice (26), wie Terence sagt.

Calvin Terence wurde am 1. Januar 2001 in Yaoundé, Kamerun, geboren. Er wächst unter anderem bei seiner Tante in Afrika auf, bevor er mit seiner Mutter Susanne (41) nach Frankreich zieht. 2013 siedelt die Familie nach Deutschland um. In Oldenburg besucht er die Schule. Danach beginnt er mit dem Grundwehrdienst seine Karriere bei der Bundeswehr. Für 16 Jahre hat er sich verpflichtet. Aktuell absolviert er in Hamburg eine Ausbildung zum Offizier. Wegen der Liebe zog es den 22-Jährigen nach Hannover.

Alyssa Jolie Odunga aus Laatzen

Alyssa Jolie Odunga aus Laatzen singt im Kirchenchor – und will „Superstar“ werden. © Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

Sie singt im Kirchenchor und leitet eine Gospelgruppe: Seit ihrer Kindheit singt die 21-jährige Alyssa Jolie Odunga und performt auf Bühnen. Jetzt möchte sie die letzte Staffel von „DSDS“ gewinnen. Juror Bohlen war begeistert von ihrer Interpretation von Rihannas „Stay“. In der Castingshow vom 25. Januar hat sich Odunga für den Recall qualifiziert und zieht mit großem Selbstbewusstsein in die nächste Runde ein. „Gott hat mir eine Stimme gegeben – und das muss einfach gezeigt werden“, sagte die 21-Jährige vor der Sendung. Ihre Leidenschaft gilt Soul und Pop.

Joan-Louis Pawellek aus Langenhagen

Prominenter Begleiter und Freund: Jean-Louis Pawellek (links) aus Langenhagen hat als Begleitperson Schäfer Heinrich mitgebracht. © Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

Er stand schon mit den Amigos auf der Bühne und kommt bei seinem Ü-50-Publikum gut an. Mit prominenter Verstärkung von Schäfer Heinrich (56) an seiner Seite ist Joan-Louis Pawellek (24) vor die „DSDS“-Jury getreten. Seine Reise bei RTL ist am 1. Februar bereits zu Ende gegangen: Sein Auftritt mit „Wir sagen Dankeschön“ von „Die Flippers“ hat nicht für die nächste Runde gereicht.

Für seine Fans bleibt der Langenhagener dennoch der „Sänger der Herzen“. Mit 23 hat er bereits seine Autobiografie herausgebracht. In seinem jungen Leben hat er viel erlebt, leistet Erinnerungsarbeit in und über das Konzentrationslager Auschwitz und pflegt zahlreiche Freundschaften zu deutschen Schlagergrößen. Bei „Wer wird Millionär?“, der Quizshow von Günter Jauch, legte Pawellek ebenfalls einen erinnerungswürdigen Auftritt hin – und gewann genug Geld, um mit seinen Großeltern zu verreisen.