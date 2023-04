﻿„DSDS“: Der Traum von Kiyan Yousefbeik aus Hannover ist geplatzt

Er hat gekämpft, er hat abgeliefert, aber es hat trotzdem nicht gereicht: Kiyan Yousefbeik (25) hat in einer spannenden Liveshow bei RTL alles gegeben, Deutschlands nächster Superstar ist der junge Mann aus Hannover aber nicht geworden. Wir waren hautnah in den Kölner MMC Studios dabei.

Köln/Hannover. Am Ende war da bestimmt etwas Enttäuschung, aber auch Erleichterung: Die Reise bei „Deutschland sucht den Superstar“ ist für Kiyan Yousefbeik (25) zu Ende, den Titel hat der junge Mann aus Hannover aber nicht geholt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 20. Ausgabe der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ hat Sem Eisinger (29) für sich entscheiden können. Er sang sich in der Nacht zum 16. April in die Herzen der Jury, der Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio und der Fans vor den heimischen Fernsehern.

Für Yousefbeik hatte der Abend vielversprechend begonnen. Die erste Runde lief für den 25-Jährigen „meeega“ – wie es Dieter Bohlen sagen würde. Um 20.39 Uhr stimmte er die ersten Töne von „Save your Tears“ an, sein Fanblock flippte aus, feierte seine glockenklare Stimme. Während seiner Performance warf er seiner Familie und Freunden sogar Küsschen zu.

Dieter Bohlen schwärmt von Yousefbeiks Auftritt

Juror Bohlen wippte mit dem Kopf mit und machte dem 25-Jährigen nach dem Auftritt Komplimente, ließ dessen gesamte DSDS-Reise Revue passieren: „Du hast uns so tolle Momente geschenkt, 1000-mal danke!“ Die Leistung bewertete der „Poptitan“ so: „Du hast den Song total richtig gemacht. Vorne Schluchzen, hinten Wimmern – ein mega Auftritt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wissen, was einen Superstar ausmacht: Die „DSDS“-Jury (von links) mit Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. © Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

Lesen Sie auch

Pietro Lombardi hatte mit der Aussage „Du hast ein sehr gutes Gesicht“ für den ersten großen Showlacher gesorgt. „Ein sehr guter Auftritt, Respekt. Du hast verdient, im Finale zu stehen.“ Auch die Jurorinnen waren hin und weg: „Ich hätte nicht gedacht, dass Du so weit kommst“, so Katja Krasavice im Anschluss.

Wie seine Konkurrentinnen und Konkurrenten auch lieferte Kiyan Yousefbeik einen „Magic Moment“ – nämlich mit „Writing’s on the Wall“ von Sam Smith (30). „Der Song hat schwierige Techniken, das ist eine Herausforderung, der ich mich stellen möchte“, sagte der Hannoveraner. Die Performance widmete er seinem Bruder Soheyl.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieter Bohlen fand das Ganze „gut gesungen, aber die Nummer hätte ich niemals gewählt.“ Autsch! Mit dem 007-Song aus „Spectre“ sei Yousefbeik ein zu großes Risiko eingegangen. „Seitdem ich hier bin, habe ich gesagt, wenn ich ins Finale komme, singe ich das Lied. Weil ich eine krasse Verbindung zu dem Song habe“, erklärte der junge Mann im Anschluss. „Das habe ich mir vorgenommen. Ich hab’s gepackt, fertig, aus.“

Viel Lob für Yousefbeiks maßgeschneiderten Song

Als letzte Amtshandlung lieferte Yousefbeik noch seinen, ihm auf den Leib geschneiderten Finalsong ab – „Tears in my Eyes“, ein Stück aus der Feder von Jurorin Leony und dem Hit-Produzenten-Team Vitali Zestovskih und Mark Becker. „Egal, was heute passiert, der Song wird immer bleiben“, resümierte Yousefbeik danach. Lob gab es aus der Jury: „Er performt super gut, steht da wie ein Künstler“ (Bohlen), „Du bist perfekt für die Bühne“ (Lombardi), „Das klingt mega, das könnte man auch im Radio hören“ (Krasavice) und ein „Du bist so krass musikalisch, meinen größten Respekt dafür“ von Leony.

Der Hannoveraner wurde dennoch heftig von seiner Familie und Freunden umjubelt, 50 seiner engsten Leute waren zum Showtag nach Köln gereist. Neben seinen Eltern war sein Bruder Soheyl (26) an seiner Seite: „Er hat beim Verlassen des Hotels auf dem Weg in Studio gesagt, dass er das schaffen will und schaffen wird.“ Der 26-Jährige hatte keinen Zweifel an dem Erfolg seines jüngeren Bruders: „Er ist sehr zielstrebig und ehrgeizig. Und wenn er etwas will, dann kämpft er dafür!“

Bei „DSDS“ hat es nicht geklappt, „ich bin mir trotzdem sicher, dass Kiyan seinen Weg gehen wird“, ist sich Soheyl Yousefbeik sicher.

Für den neuen Superstar hingegen dürfte es eine kurze Nacht werden, die Aftershowparty feuchtfröhlich. Und ganz gleich, ob geschlafen oder nicht: Um 11 Uhr hebt der Learjet in Richtung Berlin ab. Sem Eisinger steht nämlich schon Sonntagabend mit Dieter Bohlen in der Max-Schmeling-Halle auf der Bühne.