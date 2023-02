﻿Mit der goldenen CD in den Mallorca-Recall: So lobt Dieter Bohlen Hannover-Kandidat Kiyan

Hannover. Am Pokertisch hätte man es „all in“ genannt: Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) ist in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL auf volles Risiko gegangen. Der Hannoveraner sang „Save your Tears“ vom kanadischen Superstar The Weeknd (32) – ausgerechnet der Lieblingssong von Jurychef Dieter Bohlen (69). „Da war mir klar, dass die Messlatte hoch liegt“, erinnert sich Yousefbeik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Kannst du das so singen?“ hatte Bohlen, bekannt für beißende Kritik, gefragt und auf die hohe Tonlage angespielt. Konnte der 25-Jährige, der in Stöcken aufgewachsen ist. Und wurde von Bohlen mit dem maximalen Lob bedacht – denn der „Poptitan“ zückte die Goldene CD, die einen Kandidaten direkt in den Auslands-Recall befördert. „Dabei war ich gar nicht zufrieden mit meinem Auftritt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es überhaupt schaffe“, sagt der Ex-Polizist, der im Bereich Social Media arbeitet, über den großen Moment. Bohlens CD „ist eine große Ehre für mich. Ich fühle mich jetzt schon wie ein Gewinner.“

Lesen Sie auch

Nervenkitzel für Hannover-Kandidaten im „Quickpick“

Außerdem kann er sich eine Runde Nervenkitzel sparen. 120 Talente werden es nach elf Castingrunden sein, bei einem „Quickpick“ in Mönchengladbach wird aber nochmal kräftig ausgesiebt, nur 40 Sängerinnen und Sänger reisen zum Recall nach Mallorca.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Hannover-Talente sind noch im Rennen: Calvin Terence (22) ist in Kamerun und Frankreich aufgewachsen, der Bundeswehrsoldat meldete sich nach einer verlorenen Wette bei DSDS an – und überzeugte alle vier Juroren. Volle Punktzahl schaffte auch Alyssa Jolie Odunga (21) aus Laatzen, die im Kirchenchor singt und eine Gospelgruppe leitet. Außerdem hat sich Nancy Ceesay (19, sie macht derzeit ein freiwilliges wissenschaftliche Jahr an der Leibniz-Uni) aus Hannovers Südstadt eine Runde weiter gerappt.